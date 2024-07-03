الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

مابولولو
مابولولو

أعلن أحمد ساري، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الاتحاد السكندري، لمواجهة طلائع الجيش، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الاتحاد السكندري وطلائع بدوري نايل

يحل الاتحاد السكندري، ضيفا ثقيلا على نظيره طلائع الجيش، في السابعة مساء غدا الخميس، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

المهدي سليمان وعمر صلاح، وعمرو خليل وشريف رضا، وهشام صلاح ومحمود شبانه، وسيف تقا وأحمد غنيم، وإسلام أبو سليمة وكريم الديب، وعمرو صالح وخالد الغندور، وعمر الوحش وفرانك الآن، وهاني الطامي وفوزي الحناوي، وعبدالغني محمد وأحمد عيد، وأحمد عادل ميسي وعموري، وبنجامين بواتينج ومابولولو.

بينما شهدت قائمة زعيم الثغر، غياب الثنائي مورو ساليفو، للطرد في مواجهة الداخلية الماضية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وناصر ناصر لتراكم الإنذارات.

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الدور الأول

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، خلال الدور الأول بين الفريقين.

مابولولو الاتحاد السكندرى دوري نايل طلائع الجيش قائمة الاتحاد السكندري

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