عقب حلفه اليمين اليوم.. أهم 5 ملفات تنتظر وزير الإسكان الجديد على مكتبه

يبدأ المهندس شريف شربيني، وزير الإسكان الجديد، عمله من داخل مكتبه بوزارة الإسكان اليوم، عقب حلفه اليمين الدستورية وزيرًا للإسكان أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ينتظره عدد كبير من الملفات نرصد أهم 5 منها على النحو التالي:

يتصدر ملفات عمل وزارة الإسكان عقب خروج الدكتور عاصم الجزار من المنصب بعد إنجازات تاريخية حققتها الوزارة فى عهده، الحفاظ على دولاب العمل الذي يتخطى الآلاف من المهندسين فى شتى المجالات والفنيين والمحاسبين، لضمان استمرار الوزارة فى تنفيذ مشروعاتها المختلفة وفق الجودة والمعدلات الزمنية المحددة واستمرارها فى دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي الوطني.

كما يواجه شربيني إدارة استدامة ملف الإسكان الاجتماعي وتوفير المطلوب لاستمراريته فى توفير وحدات مدعومة لشرائح محدودى الدخل وفقًا لتكليفات القيادة السياسية، والذي يواجه صعوبة فى توفير موارد كافية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار مواد البناء، كما يواجه استمرارية ملف تنفيذ وحدات متوسطي الدخل للحفاظ على توازن السوق العقارية، وتخصيص العائد منها لمشروعات محدودي الدخل.

هناك أيضًا ملف مشروعات حياة كريمة فى مراحلها الأولى والثانية، حيث تعني وزارة الإسكان بتنفيذ نحو 47% من حجم مشروعات المبادرة الرئاسية وهى ضمن الاهتمامات الأولى لدى القيادة السياسية للبلاد، ويقع على عاتق الإسكان إنجاز مشروعاتها فى هذا الشأن وفق المدد الزمنية المحددة لتحقيق طموح القيادة السياسية للبلاد.

ويواجه شربيني أيضًا، تسلم ملف إدارة محفظة أراضي مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وجلب صفقات استثمارية كبرى تضخ عملات أجنبية وتوفر فرص عمل، دعمًا لمسيرة الاصلاح الاقتصادي التى تتطلب إنجاز هذا الأمر، خلفًا لما أنجزه الدكتور عاصم الجزار فى هذا الشأن والذي اختتم بصفقة ساوث ميد الساحل الشمالي باستثمارات تتخطى التريليون جنيه فى 5 سنوات على الأكثر.

ومن الملفات التي لاقت اهتمامًا منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، ملف مياه الشرب والصرف الصحي والعمل على مواجهة الشح المائي الذي تعاني منه البلاد، وتنفيذ حجم غير مسبوق فى تاريخ البلاد من محطات تحلية مياه البحر واستهداف توصيل مياه الشرب النظيفة لـ100% ريف وحضر، وتفعيل إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الحديثة واستغلال مياهها فى الزراعة مثل محطة الحمام التي ستغذي مشروع الدلتا الجديدة، لذا سيتصدر هذا الملف الملفات المهمة التي تنتظر شربيني على مكتبه.