هالة السعيد.. 7 سنوات تخطيط تكلل جهودها بمنصب مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية

أسند الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية للدكتورة هالة السعيد في قرار جمهوري مساء اليوم، بعد 7 سنوات من العمل كوزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية في حكومة د. مصطفى مدبولي، التي أدّت اليمين الدستورية صباح اليوم لفترة يأمل الشارع المصري أن تكون سندًا للمواطن وتطبيقًا لرؤية الرئيس خلال الفترة المقبلة.

هالة السعيد مستشارًا لرئيس الجمهورية

وشغلت د.هالة السعيد منصب وزير التخطيط في عهد حكومة د.مصطفى مدبولى على مدار السنوات السبع الماضية، حيث تم تعيينها لأول مرة خلفًا للدكتور أشرف العربي في 2017، لتتولّى حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ثم تولت حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في العام 2019.

تحديث رؤية 2030

وحقّقت السعيد خلال مسيرتها داخل الوزارة نجاحات كبيرة فى إدارة ملف التنمية الاقتصادية، بداية من استكمال مسيرة صياغة وبلورة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التى تم العمل على تحديثها بما يتواكب مع التطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية، إضافة إلى تداعيات فيروس "كوفيد- 19"، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الحرب فى غزة وتداعياتها على أداء الاقتصاد القومي، بجانب إسهامها في إطلاق أوّل منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

إطلاق منظومة أداء

كما أطلقت السعيد منظومة أداء لقياس أداء الجهاز الإداري للدولة، وفق أحدث المعايير العالمية، للوصول لأداء حكومي متميز، عن طريق توفير أداة إلكترونية متطورة وفعّالة، هى الأولى من نوعها، من شأنها تمكين الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة، لتحقيق القدرة على معالجة نواحي القصور بإجراءات تدخّل عاجلة.

أول منظومة إلكترونية لمتابعة حياة كريمة

ولخدمة المشروع القومي الكبير “حياة كريمة”، عمدت الوزارة فى عهدها على إطلاق أول منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، مبنيّة على منهجية البرامج والأداء، حيث تربط بين الاعتمادات الموجهة للتدخلات التنموية والعائد المستهدف منها من خلال التحديث اللحظي لمؤشر جودة الحياة (معدل إتاحة الخدمات الأساسية)، كما ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة والاستفادة من قواعد البيانات المتوفرة بالدولة، فضلًا عن تكاملها مع منظومة التغيّرات المكانيّة.