الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يوجّه الحكومة بالعمل لجذب الاستثمارات وصون الأمن القومى المصرى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة الجديدة بالعمل على جذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، بحسب قناة "إكسترا نيوز".

كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين ونوابهم، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية، بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي.

وشدد الرئيس على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما وجّه الرئيس الحكومة الجديدة بضرورة مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.

السيسي الرئيس السيسي الحكومة الحكومة الجديدة

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