الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024 على بوابة التعليم الفني

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

يحرص طلاب الدبلوم على معرفة لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة التعليم الفني، بعدما أكدت وزارة التربية المصرية والتعليم والتعليم الفني، أنه يكون من المقرر أن ستظهر نتيجة الدبلومات الفنية بالعام الحالي على رابط نتيجة الدبلومات الفنية بموقع الوزارة، وتكون بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان.

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لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بوابة التعليم الفني

وتقدم «الدستور» في هذه السطور التالية، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وكافة خطوات الاستعلام عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ومن المقرر أن سوغ تعلن وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 في الساعات المقبلة عقب اعتمادها من خلال الوزارة.

خطوات الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية 2024

  1. الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني (من هنا).
  2. ثم حديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  3. قم بإدخال بيانات الطالب.
  4. ثم إدخال رقم جلوس الطالب.
  5. قم بتحديد محافظة الإقامة.
  6. كتابة تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  7. ثم قم بالضغط على كلمة استعلام.
  8. لكي تظهر بعدها نتيجة الطالب على الفور في جميع المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

الرابط الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2024

وتعلن وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال الرابط التالي من هنا.

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توزيع درجات الدبلومات الفنية 2024

  • التعليم الصناعي نظام الخمس سنوات توزيع الدرجات وتكون حوالي 1000 درجة.
  • نظام الثلاث سنوات توزيع الدرجات 700 درجة.
  • نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج بمجموع درجاته حوالي 570 درجة.

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يكون من المقرر أن سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية في عام 2024 لمختلف الشعب الدراسية قريبًا جدًا، وتكون بحد أقصى منتصف يوليو المقبل، من خلال موقع الوزارة، وسوف يتمكن الطلبة من الاطلاع على النتيجة في ذلك الوقت من خلال إدخال رقم الجلوس فقط.

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