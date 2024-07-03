بوتين: موسكو وبكين لا تتعاونان ضد أحد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن العلاقات الروسية الصينية تمر بأفضل فترة في تاريخها، وموسكو وبكين لا تتعاونان ضد أحد، جاء ذلك حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

وأثارت زيارة الرئيس الروسي، إلى كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، وتوقيع معاهدة دفاعية مع الزعيم كيم جونج أون، تساؤلات حول كيفية رؤية الصين للعلاقات بين موسكو وبيونج يانج، التي لطالما اعتُبرت الحليف الحقيقي الوحيد لكوريا الشمالية، وترتبط معها بمعاهدة دفاع مشترك منذ عام 1961.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية، عن إمكانية أن تصب هذه الأزمة في تعزيز الحوار بين بكين وواشنطن لمنع نشوب صراع أوسع نطاقًا في شبه الجزيرة الكورية.