مطالب أولياء الأمور من وزير التربية والتعليم الجديد

ينتظر الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم الجديد، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من المطالب لأولياء أمور الطلاب.

مطالب أولياء الأمور

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن مجال التعليم شهد في عهد الرئيس السيسي تطورًا كبيرًا وبشكل غير مسبوق نظرًا لحرصه على ضرورة بناء شخصية الطالب المصري وتنمية مهاراته وإبداعه ولكن هناك مطالب لأولياء الأمور يتمنون أن توضع في الحسبان عندما يتولي وزير التربية والتعليم الجديد على سبيل الحصر فهي كالآتي:

1- ضرورة تناسب المناهج الدراسية مع عدد الأيام الفعلية للعام الدراسي.

2- تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وسرعة تفعيل رخصة مزاولة المهنة للمعلمين

3- حل جذري لمشكلة عجز المعلمين.

4- السعي لإطلاق مشروع قومي لبناء المدارس بالشراكة مع رجال الأعمال المساهمة في حل مشكلة الكثافة العالية للفصول التي تؤثر بشكل كبير على جودة التعليم.

5- العمل على تقنين وضع السناتر ووضعها تحت إشراف الوزارة مع المحافظة على سعر الحصة كما هي حتى لا يكون ذلك عبئًا على ولي الأمر.

6- سرعة تفعيل مجاميع الدعم المدرسية للشهادات قبل بداية العام الدراسي لتشجيع الطلاب الالتحاق بها ولا بد من أن تكون مجموعات الدعم بسعر تنافسي عن سعر السنتر وكذلك يرفع العبء عن ولي الأمر.

7- حوكمة المدارس الخاصة وتفعيل وسيلة رقمية سريعة للشكاوى من تجاوزات تلك المدارس وتفعيل نظام التقسيط للمصاريف حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية.



8- عمل خطة لتسليم الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي، وكذلك رفع جودة الكتاب الدراسي نظرًا لفقر الكتاب المدرسي في عدم وجود تدريبات كافية أو طريقة عرض المعلومات غير مرتبة وشيقة.

9- وضع خطة تسليم تابلت أولى ثانوي قبل بداية العام الدراسي نظرًا لاعتماد طالب المرحلة الثانوية على التابلت في الاطلاع على الكتب المدرسية التي توقفت طباعتها ورقيًا وكذلك الاطلاع على ما وفرته الوزارة من المنصات.

10- النظر في شكاوى أولياء الأمور من المراحل المطورة للوقوف على أسباب شكاواهم من صعوبة المناهج وعدم تناسبها مع المرحلة العمرية للطلاب.

11- السيطرة على الغش في الامتحانات التي أصبحت ظاهرة مستفحلة في امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة ما يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

12- عدم إغفال آراء أولياء الأمور عند إعداد المؤتمر الخاص بتطوير الثانوية العامة، حيث إن أولياء الأمور شركاء في العملية التعليمية لذا لا بد من دعوة ممثلين عن أولياء الأمور لعرض مطالبهم وسماع مشاكلهم.