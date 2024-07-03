الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حياة كريمة: مستعدون للتعاون مع الحكومة الجديدة لتحسين جودة حياة المواطنين

حياة كريمة
حياة كريمة

تتقدم مؤسسة حياة كريمة بخالص التهاني للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت “حياة كريمة” إننا “في مؤسسة حياة كريمة نؤكد ثقتنا الكاملة في قدرة الحكومة الجديدة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء، وتحقيق طموحات الشعب المصري في حياة كريمة”.

وأضافت المؤسسة: نؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع الحكومة الجديدة في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

نتمنى للحكومة الجديدة كل التوفيق والسداد في مهامها الوطنية، وأن تكون عند حسن ظن الشعب المصري.

عن مؤسسة حياة كريمة:

جدير بالذكر أنه تم إشهار مؤسسة حياة كريمة في 22 أكتوبر 2019 كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد 9023. وتضم المؤسسة ما يزيد عن 45 متطوعًا مصريًا يعملون في مختلف المجالات. وتملك المؤسسة 27 مقرًا في كافة محافظات الجمهورية بجانب المكاتب الخاصة في الجامعات المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية. كما تتواجد حياة كريمة بشكل دوري بجانب المواطنين الأشد احتياجًا في أبعد قرى مصر من خلال قوافلها ومتطوعيها المنتشرين في كافة المحافظات.

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