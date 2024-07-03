السيرة الذاتية للفريق كامل الوزير وزيرا النقل ونائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة

أدى الفريق كامل الوزير، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، وزيرا للنقل، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة.

وفي سياق السطور التالية نستعرض السيرة الذاتية للفريق كامل الوزير:

الاسم: كامل عبد الهادي الوزير البسيوني وزير النقل

المؤهلات العلمية: خريج الكلية الفنية العسكرية - الدفعة 17 في 1 يوليو 1980 "تخصص إنشاءات".

ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان - زمالة كلية الحرب العليا والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

الخبرة العملية: الإشراف العام على مشروع حفر "قناة السويس الجديدة" 2015، وحفر القناة الجانبية لـ"ميناء شرق بورسعيد".

الإشراف على مشروع الطرق القومية، ومشروع "هضبة الجلالة" بالعين السخنة، ومشروع "محور روض الفرج".

الإشراف العام على كوبري سندوب "كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة".

حاصل على "ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة"، و"نوط الخدمة الممتازة".

التدرج الوظيفي: رئيس أركان الهيئة الهندسية بين 2014 و2015.

رئيس "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" منذ ديسمبر 2015.

الإشراف على مشروع حفر قناة السويس 2015.

وزير النقل والمواصلات في مارس 2019، ورقي إلى رتبة فريق.