الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى عمار: التغيير الوزارى بمثابة تغيير للمستقبل

مصطفى عمار
مصطفى عمار

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه جرى إسناد مهمة ومسئولية 23 وزارة من أصل 31 حقبة وزارية إلى وزراء جدد، بينهم امراة، مشيرا إلى أن نسبة الشباب في التشكيل الجديد مرتفعة للغاية؛ إذ تتراوح بين 30% و40%.

وأضاف «عمار» في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «DMC»: «توقفت أمام اختيار الدكتور أسامة الأزهري كوزير للأوقاف لما يتمتع به من سمعة طيبة ووسطية، وسيُحدث فارقا كبيرا في الوزارة، وهو من فئة الشباب أيضًا».

وأشار إلى أن التشكيل الوزراي يضم 4 وزيرات سيدات، موضحًا: «المستشار محمود فوزي من الوجوه الشابة التي تركت بصمة في الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، فهو إضافة كبيرة للمنصب الذي تولاه اليوم كوزير»، لافتا إلى أنه يجري رصد آراء المواطنين بالتغييرات الوزارية الجديدة والتي تشير إلى إيجابية ردود الفعل حولها: «الناس فرحانة ومبسوطة بالتغيير وحجم التجديد الحادث».

وأكد أن التغيير الوزاري بمثابة تغيير للمستقبل، وبناء وطن جديد في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة عليها مسئولية كبيرة، ويجب أن يكون هناك تواصل دائم بين الحكومة والرأي العام، ويتحدثون مع المواطنين عن الإنجازات والملفات التي ستشهدها الدولة فيما بعد.

وشدد، على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة قريبة من الشارع المصري، مطالبا الوزراء الذين أدوا اليمين الدستوري اليوم بالاتصال الدائم بنبض الشارع المصري، مشيرا إلى أن التغيير الذي قامت به القيادة السياسية هدفه تلبية احتياجات المصريين في المقام الأول، فضلا عن العمل على حل المشكلات والأزمات.

السفيرة عزيزة DMC مصطفى عمار

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