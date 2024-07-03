"التحالف الوطنى" يهنئ أعضاءه المكلفين فى الحكومة الجديدة: نثق فى قدرتهم

هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعضاء اللجنة التأسيسية وأعضاء مجلس الأمناء لثقة القيادة السياسية فيهم، وتكليفهم بحقائب وزارية في التشكيل الوزاري الجديد.

وتم تعيين كل من: الوزيرة الدكتورة مايا مرسي عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، وزيرة للتضامن الاجتماعي، الوزير المستشار محمود فوزي المستشار القانوني للتحالف الوطني، وزيرًا للمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الوزير الشيخ أسامة الأزهري عضو اللجنة التأسيسية للتحالف، وزيرًا للأوقاف، والنائبة مارجريت صاروفيم عضو مجلس أمناء التحالف وعضو المكتب التنفيذي، نائبًا لوزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد التحالف الوطني ثقته في القيادة السياسية وخبرات أعضائه وقدرتهم على أداء مهامهم الجديدة بنجاح، متمنيًا الخير للوطن والمجتمع المصري بالكامل.