الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهرجان العلمين يوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل لكل الفئات

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

‎يواصل مهرجان العلمين دعمه الكبير للسياحة والعمالة المصرية التي تشارك في فعالياته بشكل مميز طوال فترة إقامته في المدينة المميزة، والتي تبدأ من 11 يوليو لـ30 أغسطس.

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وأعلن المهرجان عبر حسابه بفيسبوك عن أن المهرجان يوفر فرص عمل وصلت إلى 50 ألفًا، حيث قال: "أكثر من 50 شركة مصرية، وأكثر من 50 ألف عامل مصري يشارك في تقديم النسخة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة 2024، كل الفئات تتشارك عشان تطلع المهرجان بشكله القادم من أول الأفكار، التخطيط والرسم، حتى الوصول لعمليات البناء ووضع اللمسات الأخيرة بشكل احترافي".

مهرجان العلمين
وأعلن مهرجان العلمين عن تفاصيل النسخة الثانية التي تقام في الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من كبار النجوم على رأسهم محمد منير، وعمرو دياب وكاظم الساهر، إضافة إلى سعاد ماسي وديانا حداد وتامر حسني وتامر عاشور وويجز وكايروكي.

ويستحدث المهرجان هذا العام أنشطة جديدة إلى جانب فعالياته الأساسية، منها انطلاق الدورة الأولى لمهرجان نبتة الخاص بمحتوى الطفل برئاسة الفنان أحمد أمين، وإضافة عروض مسرحية، بالتعاون مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي سترعى في مهرجان العلمين 4 مسرحيات و3 حفلات غنائية، وفي المقابل مهرجان العلمين سيرعي في الرياض مسرحيتين وحفلات غنائية.

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