14 مصابًا إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بمخر السيول فى الجيزة

شهدت مدينة الصف جنوب الجيزة، إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بمخر السيول، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بسقوط سيارة ميكروباص في إحدى الترع بطريق الودي بمدينة الصف جنوب الجيزة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالانتقال والفحص تبيَّن سقوط ميكروباص (14 راكبا) في مخر السيول بطريق الودي في الصف، وإصابة 14 شخصًا جراء الحادث، حيث تم انتشال الميكروباص وتبيَّن أنه اصطدام بسيارة نصف نقل وسقط في مخر السيول.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين أن 13 مصابًا من قرية القبابات ومصاب واحد من كفر الواصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي وتم خروجهم فيما عدا شخص واحد يخضع للفحص الطبي وتلقي العلاج اللازم في المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.