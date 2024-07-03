مع تباين استطلاعات الرأى.. هل يفقد ريشى سوناك مقعده؟

صرح ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، لأعضاء دائرته الداخلية بأنه يخشى خسارة دائرته الانتخابية في يوركشاير في الانتخابات العامة، بحسب صحيفة الجارديان.

وقال رئيس الوزراء، الذي سيكون أول زعيم للبلاد يفقد مقعده، لأشخاص مقربين منه قبل اجتماع حاشد للمحافظين، إنه يعتقد أن التصويت في ريتشموند ونورثاليرتون متقارب للغاية، بحيث لا يمكن التنبؤ به، وفي عام 2019، فاز بالمقعد بأغلبية أكثر من 27 ألفًا و63% من الأصوات.

خائف من الهزيمة في ريتشموند

وقال أحد المصادر: "إنه خائف حقًا من الهزيمة في ريتشموند: لقد أثر عليه خطر التضييق بشدة.. إنه مضطرب– لا يستطيع أن يصدق أن الأمر يقترب إلى هذا الحد".

وأضاف مصدر آخر: "لقد تلقى الكثير من النيران الصديقة من جانبه، وأنا مندهش من أنه يتمتع بالقوة للاستمرار".

ونفى مصدر محافظ بشكل قاطع خوف سوناك من الخسارة في دائرته الانتخابية، قائلًا: "رئيس الوزراء واثق من أنه سيشغل مقعده".

وقال ميل سترايد، الحليف المقرب لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن حزب العمال من المرجح أن يفوز بأكبر أغلبية حققها أي حزب على الإطلاق.

وعلمت "الغارديان" أن سوناك يفكر في العودة إلى صناعة الخدمات المالية، سواء بقي في منصب نائب البرلمان أم لا.

وقالت المصادر إنه ناقش أيضًا، قضاء جزء أكبر من وقته في كاليفورنيا، حيث لديه منزل، على الرغم من أنه ليست لديه خطط فورية للانتقال إلى هناك بدوام كامل.

وقال مصدر من حزب المحافظين إن سوناك "ليس لديه مصلحة" في العودة إلى الخدمات المالية ويخطط للبقاء في يوركشاير "مهما كان الأمر".

ولم يفقد أي رئيس وزراء حالي مقعده على الإطلاق، ولم يفقد سوى 12 وزيرًا في الحكومة مقاعدهم منذ عام 1974، وفقًا لمعهد الحكومة.

وتباينت استطلاعات الرأي، حيث أشار معظمها إلى أن سوناك يجب أن يحتفظ بمقعده حتى وسط انتصار ساحق لحزب العمال في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، أشار تحليل سافانتا والحسابات الانتخابية لصحيفة التلغراف إلى أنه قد يخسرها.

وقالت المصادر إن النشطاء المحافظين العاملين في دائرة سوناك الانتخابية شعروا بقلق خاص من انخفاض الدعم بين المجتمع الزراعي، حيث أشار بعضهم إلى التحديات الناشئة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام أعمالهم والفشل في السيطرة على الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، كان سوناك من مؤيدي انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وقد كافحت حكومته في جهودها لتثبيط عبور القوارب الصغيرة في القناة.

ويخشى الناشطون أن يكون انخفاض نسبة الإقبال على التصويت من جانب المحافظين، وليس مجرد التحول إلى حزب العمال أو موجة من الإصلاح، هو الخطر الأكبر على رئيس الوزراء.

وفي الشهر الماضي، نشرت صحيفة الجارديان ادعاءات أربعة مصادر بأن النشطاء في يوركشاير قد تم تحويلهم للقيام بحملة انتخابية لمقعد سوناك.

في ذلك الوقت، أنكرت مصادر المحافظين أنهم أعادوا توزيع الموارد لمحاولة تعزيز الدعم في دائرة رئيس الوزراء الانتخابية.

وتجري أيضًا جهود أوسع لدعم حملات أعضاء مجلس الوزراء، حيث تم تحويل النشطاء إلى مقعد وزير الداخلية جيمس كليفرلي في برينتري، ودائرة هيرتسمير لنائب رئيس الوزراء أوليفر دودن، ومقر وزير البيئة ستيف باركلي في شمال شرق كامبريدجشير. وقد فازوا جميعا، مثل فوز سوناك، بأغلبية تجاوزت 20 ألف صوت في الانتخابات العامة الأخيرة.

ورد سوناك على الاقتراحات التي تفيد بأنه سينتقل إلى كاليفورنيا بعد هزيمته في الانتخابات. وفي يونيو، قال على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، إنه سيبقى نائبًا في البرلمان طوال السنوات الخمس الكاملة للبرلمان الجديد، حتى لو خسر حزب المحافظين الانتخابات.