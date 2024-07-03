الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في مصر وحكم التهنئة بالعام الهجري

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية

تصدر موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في مصر قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع حلول بداية العام الهجري الجديد يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، في الوقت الذي تعتمد الحكومة على تقديم أو ترحيل الإجازات الرسمية لتكون قبل أو بعد الإجازة الأسبوعية، بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في مصر

ويتسائل الكثير من المصريين عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في مصر الرسمي، ما إذا كانت الأحد 7 يوليو بتقديمها يومًا، أم ستكون الخميس 11 يوليو بترحيلها إلى نهاية الأسبوع.

وحتى الآن لم تعلن رئاسة مجلس الوزراء عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمي في مصر، سواء بترحيل أوتقديم موعدها.

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موعد رأس السنة الهجرية 2024 وحكم صيام أول أيام شهر محرم 1446

موعد رأس السنة الهجرية 1446

أظهرت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حلول موعد رأس السنة الهجرية 1446، يوم الأحد الموافق  7 يوليو 2024، باكتمال عدة شهر ذي الحجة 30 يومًا، تنتهي يوم السبت 6 يوليو 2024، وعليه فإن يوم الأحد 7 يوليو هو غرة شهر المحرم 1446.

في السياق ذاته، تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر المحرم لعام 1446 هجريًا يوم الجمعة الموافق 5 يوليو، الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1445 هجريًا، بعد غروب الشمس.

حكم التهنئة برأس السنة الهجرية 1446

وأكدت دار الإفتاء أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها، وأكدت الدار أيضا أنه يجوز التطوع بـ صيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

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