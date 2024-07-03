3 مصابين إثر حريق كابينة سيارة نقل بالدقهلية

أُصيب 3 أشخاص بينهم طفلان في محافظة الدقهلية بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 90%، إثر حريق نشب بكابينة سيارة نقل أثناء عمل صيانة بإحدى الورش بعزبة سلامة مركز الجمالية، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي عزبة سلامة مركز الجمالية بوقوع حريق بإحدى الورش أثناء صيانة سيارة نقل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق وبالفحص تبيَّن نشوب حريق داخل ورشة لإصلاح السيارات النقل بسسب أنبوبة لحام، وتبيَّن أن السيارة تحمل رقم «د ن ب 5752».

وتبيَّن نشوب الحريق بكابينة السيارة أثناء أعمال صيانة بها داخل الورشة، وأسفر الحريق عن إصابة كل من: «عمر حمام محمد عبدالحميد، 12 عامًا، مصاب بحروق من الدرجة الأولى 90%، وموسى إسماعيل أحمد كامل، 35 عامًا، مصاب بحروق من الدرجة الأولي، وأحمد حامد محمود غربة، 10 أعوام حروق فوق 90%»، جرى نقلهم إلى مستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج، تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.