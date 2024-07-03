تشكيل سيراميكا كليوباترا.. إيبوكا يقود الهجوم أمام الإسماعيلي بـ"دوري نايل"

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بدوري نايل

يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الإسماعيلي، في تمام السابعة مساء اليوم، على ستاد الجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير - أحمد القرموطي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - رجب نبيل - حسين حسني - محمد فايز - محمد إبراهيم - نور علاء - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بدوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بدوري نايل، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء.

ويسبق المباراة إستوديو تحليلي، عبر القناة ذاتها يقدمه الإعلامي محمد غانم، رفقة الكباتن محمد عمر ومحمدصلاح أبو جريشه، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة أيمن الكاشف، ومراسل من أرض الملعب شريف عادل.

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بدوري نايل

يقود مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، بدوري نايل تحكيميا محمد الحنفي حكم ساحة، ويعاونه هاني عبدالفتاح حكم مساعد أول، وأحمد رشدي حكم مساعد ثان، ومعهم إبراهيم محمد حكم رابع، وطارق مجدي حكم فيديو، وخالد جمال الغندور مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بدوري نايل

موقف سيراميكا كليوباترا بجدول دوري نايل

يحتل سيراميكا كليوباترا، المركز العاشر بجدول دوري نايل برصيد 37 نقطة، بواقع 10 انتصارات و7 تعادلات و10 هزائم، إلا أن الفريق يمتلك مباراة مؤجلة أمام الأهلي، في الجولة التاسعة عشر، تقام يوم 29 يوليو الجاري.

موقف سيراميكا كليوباترا بجدول دوري نايل

الإسماعيلي يتفوق بالدور الأول

تمكن الإسماعيلي من التفوق على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.