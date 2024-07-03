الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل سيراميكا كليوباترا.. إيبوكا يقود الهجوم أمام الإسماعيلي بـ"دوري نايل"

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بدوري نايل

يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الإسماعيلي، في تمام السابعة مساء اليوم، على ستاد الجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - خالد صبحي - سعد سمير - أحمد القرموطي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد كوكو - رجب نبيل - حسين حسني - محمد فايز - محمد إبراهيم - نور علاء  - مروان عثمان - فيڤور اكيم - أحمد ياسر ريان.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بدوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بدوري نايل، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء.

ويسبق المباراة إستوديو تحليلي، عبر القناة ذاتها يقدمه الإعلامي محمد غانم، رفقة الكباتن محمد عمر ومحمدصلاح أبو جريشه، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة أيمن الكاشف، ومراسل من أرض الملعب شريف عادل.

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بدوري نايل

يقود مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، بدوري نايل تحكيميا محمد الحنفي حكم ساحة، ويعاونه هاني عبدالفتاح حكم مساعد أول، وأحمد رشدي حكم مساعد ثان، ومعهم إبراهيم محمد حكم رابع، وطارق مجدي حكم فيديو، وخالد جمال الغندور مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بدوري نايل

 

موقف سيراميكا كليوباترا بجدول دوري نايل

يحتل سيراميكا كليوباترا، المركز العاشر بجدول دوري نايل برصيد 37 نقطة، بواقع 10 انتصارات و7 تعادلات و10 هزائم، إلا أن الفريق يمتلك مباراة مؤجلة أمام الأهلي، في الجولة التاسعة عشر، تقام يوم 29 يوليو الجاري.

موقف سيراميكا كليوباترا بجدول دوري نايل

الإسماعيلي يتفوق بالدور الأول

تمكن الإسماعيلي من التفوق على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

سيراميكا كليوباترا دوري نايل الاسماعيلى الجولة الـ29 بدوري نايل تشكيل سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

دورى نايل.. سيراميكا كليوباترا يستضيف الإسماعيلى فى مباراة متكافئة بالجبل الأخضر

على رأسها عبدالرحمن مجدي.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا بدوري نايل

صديق أوجولا يسجل هدف التعادل لصالح سيراميكا كليوباترا

الزمالك يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدفين فى الشوط الأول

إيبوكا يدرك التعادل لصالح سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

مصطفى شلبى يمنح الزمالك التقدم على سيراميكا كليوباترا

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

من هو الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة؟

عاجل.. أول تصريح من وزير المالية أحمد كجوك بعد أداء اليمين الدستورية

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

محمود مرعي

الدكتور محمود عصمت.. وزير طاقة برؤية مستدامة

وائل القمحاوى

مستقبل الأمن المائى.. تحديات كبيرة أمام وزير خبير

عبد الرحيم طايع

خمس وزارات.. الأعمال والآمال

مدحت بشاى

على أبواب حكومة الإصلاح

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة