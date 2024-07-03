حرائق الغابات.. إخلاء 13 الف شخص في شمال كاليفورنيا

أجبرت حرائق الغابات المستعرة 13 ألف شخص على الإخلاء في شمال كاليفورنيا، وكان أكثر من 500 من رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات حيث أصدرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ منحة طارئة للولاية للمساعدة في تغطية التكاليف.

وصدرت أوامر الإخلاء لنحو 13 ألف شخص في شمال كاليفورنيا بينما يكافح رجال الإطفاء حريق غابات مستعرا، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأعلنت إدارة الإطفاء في مقاطعة بوتي، أن حريق طومسون في مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا، التهم أكثر من 3000 فدان (1200 هكتار).

وبدأ حريق الغابات في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بالقرب من مدينة أوروفيل، على بعد حوالي ساعة خارج سكرامنتو.

احتواء الحريق

وأفادت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل بأنه تم احتواء الحريق بنسبة 0٪ حتى الساعة 9.57 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

ويحاول أكثر من 500 من رجال الإطفاء السيطرة على حريق الغابات الذي ألحق أضرارا بالمركبات والمباني، وفقا للصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. الحجم الدقيق للضرر غير واضح.

وذكرت صحيفة كرونيكل أن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قال الثلاثاء، أن كاليفورنيا حصلت على منحة مساعدة في إدارة الحرائق (FMAG) من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (Fema) لتغطية بعض التكاليف المرتبطة بمكافحة الحرائق.

وقال نيوسوم، من KRCR: “إن FMAG، الذي يتم تقديمه من خلال صندوق الرئيس للإغاثة من الكوارث على أساس تقاسم التكاليف، سيساعد الوكالات المحلية والولائية والقبلية التي تستجيب للحريق في التقدم بطلب للحصول على تعويض بنسبة 75٪ من تكاليف إخماد الحرائق المؤهلة”. ذكرت.

كما أعلن مكتب خدمات الطوارئ في كاليفورنيا أنه سيرسل مستجيبين إضافيين للمساعدة في مكافحة حريق طومسون.