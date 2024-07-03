رولانى موكوينا يرحل عن تدريب صن داونز الجنوب إفريقى

أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي، إنهاء تعاقده مع رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق، بالتراضي.

وقال النادي، في بيان نُشر عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: “أبرم ماميلودي صنداونز ورولاني موكوينا اتفاقًا وديًا لإنهاء تعيينه كمدرب رئيسي”.

وأشار البيان، إلى أن النادي يعرب عن امتنانه لرولاني موكوينا لمساهمته في نجاحات وإنجازات النادي خلال فترة عمله مدربا رئيسيا".

وأكد النادي في بيانه، أنه "تم اتخاذ قرار رحيل المدرب رولاني موكوينا من قبل مجلس الإدارة مع الأخذ في الاعتبار أهداف وتوقعات النادي، ولم يتأثر أو يعتمد على توصية أي فرد مرتبط بالنادي".

وأضاف البيان، أن المدرب مانكوبا منجكيثى سيواصل- رفقة الجهاز الفني- قيادة وتدريب وإعداد اللاعبين للموسم المقبل.

وقاد رولاني موكوينا، في فوز صن داونز بثلاثة ألقاب للدوري الجنوب إفريقي الممتاز، إلى لقب النسخة الأولى للدوري الإفريقي لكرة القدم التي أقيمت العام الماضي.

وفشل صن داونز، تحت قيادة موكوينا، في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، في الموسم الماضي، عقب توديعه البطولة من الدور نصف النهائي على يد الترجي التونسي، إلا أن الفريق الجنوب إفريقي، ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 (في نسختها الموسعة)، التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية.