أكسيوس: مفاوضات أممية مع إسرائيل لإدخال نظام اتصالات ستارلينك لغزة

تتفاوض إسرائيل والأمم المتحدة على نشر نظام اتصالات ستارلينك التابع لشركة ايلون ماسك، في غزة كجزء من خطة لزيادة تأمين عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في القطاع، وفقًا لتصريحات مسؤولين إسرائيليين ومسؤول في الأمم المتحدة لموقع “أكسيوس”.



الحرب في غزة

وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع اكسيوس، إن الأمم المتحدة أبلغت إسرائيل أن النظام هو شرط للمنظمة، حتى تستأنف بشكل كامل توزيع المساعدات في قطاع غزة.

وقامت الأمم المتحدة في يونيو بتقليص عملياتها في غزة بعد أن تعرض عمال الإغاثة للخطر بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية وتعرضهم لهجوم.

وخلصت التقييمات الأمنية للأمم المتحدة إلى أن المنظمة تجاوزت حدود المخاطر الأمنية التي تهدد شعبها، وبالتالي قررت تعليق جزء كبير من توزيع المساعدات في غزة.

وأدى ذلك إلى انخفاض حاد في كمية المساعدات التي تصل إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.



الضغط على إسرائيل

واعتبرت الحكومة الإسرائيلية قرار الأمم المتحدة بتعليق توزيع المساعدات بمثابة خطوة سياسية تحركها قيادة الأمم المتحدة وتهدف إلى زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب، حسبما صرح مسؤولون إسرائيليون لموقع أكسيوس.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة بايدن حاولت التوسط بين الطرفين، مؤكدة لإسرائيل أن المخاوف الأمنية للأمم المتحدة حقيقية بينما بدأت العمل على إيجاد حل.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن هذه القضية طرحت خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لواشنطن الأسبوع الماضي.

ونتيجة لذلك، أبلغ جالانت رئيس قسم الأمن التابع للأمم المتحدة أن إسرائيل ملتزمة باتخاذ خطوات لتجنب استهداف موظفي الأمم المتحدة في غزة، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون ومن الأمم المتحدة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الأمم المتحدة طلبت خلال المناقشات نشر نظام الاتصالات SpaceX Starlink في مقرها في غزة.

وقال المسؤولون إن الأمم المتحدة قالت إنها تحتاج إلى نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للسماح باتصالات أفضل عبر الراديو والهواتف المحمولة لموظفيها في غزة.



وقال مسؤولون: إن إسرائيل أثارت مخاوف بشأن طلب الأمم المتحدة وقالت إن حماس سرقت معدات اتصالات متطورة وحساسة في الماضي ويمكن أن تحاول الاستيلاء على نظام ستارلينك.



و قال مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل طلبت من الأمم المتحدة ضمانات حول مكان وضع النظام في غزة والقدرة على تعطيل الجهاز عن بعد في حالة سرقته.

وشجعت الولايات المتحدة إسرائيل على الموافقة على طلبات الأمم المتحدة وحثت الأمم المتحدة على تقديم ضمانات للإسرائيليين بشأن أمن النظام.



الاقتراح الإممي



و قال مسؤولون إسرائيليون إن الأمم المتحدة اقترحت إرسال فريق إلى إسرائيل لإجراء عرض تقديمي للنظام لخبراء فنيين إسرائيليين لإظهار أنه يمكن تحييده عن بعد ومعالجة مخاوف أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة لموقع Axios: "يتوجه فريق من إدارة الأمن التابعة للأمم المتحدة إلى إسرائيل كجزء من مشاركتنا المستمرة في القضايا الأمنية المتعلقة بعمليات الأمم المتحدة في غزة"