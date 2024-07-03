ضبط عامل خردة انهال على سيدة بـ"ساطور" أثناء سرقة منزلها بالفيوم

أصيبت ربة منزل بمدينة طامية بمحافظة الفيوم إثر تعرضها لضربات بآلة حادة على الرأس من الخلف باستخدام سلاح أبيض"ساطور "على يد عامل خردة من أجل السرقة.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية مفاده وصول ربة منزل مصابة بعدة ضربات في الرأس من الخلف مع قطع في إحدى الأذنين وفي حالة حرجة.

وكشفت تحريات المباحث أن المصابة تدعى سعدية طه وتبلغ من العمر 40 عاما ومقيمة بمدينة طامية ومصابة بثلاثة ضربات على الرأس من الخلف بإستخدام سلاح أبيض "ساطور"، مع قطع في إحدى الاذنين.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني ويدعى "مصطفى. أ. ر" ٢٠ سنه عامل خرده، وبمواجهته اعترف بالواقعة وكان قاصدا منزل المجني عليها من أجل السرقة، وعندما استيقظت على حركة غريبه في منزلها قامت بالبحث وتفاجأت بوجودي فانقضيت عليها بعدة ضربات على الرأس حتى لا تتعرف على او يفتضح أمري وفررت هاربا إلى الخارج وتركتها مغشيا عليها غارقة في دمائها.

تم نقل المصابة إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.