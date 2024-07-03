وزير الصحة: التأمين الصحى الشامل على رأس أولويات وتكليفات الرئيس السيسى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، ووزير الصحة، إن الوزارة معنية بملف التنمية البشرية والعمل على كيفية صناعة وتطوير قدرات الإنسان، حيث إن الموارد الأساسية لأي دولة هي الموارد البشرية أكثر من ثرواتها الطبيعية.

ملفات وزارة الصحة

وأكد عبدالغفار، خلال لقاء خاص له عبر فضائية إكسترا نيوز، "نهدف ليتمتع المواطن المصري بالخدمات عبر خطة بالتنسيق مع الوزارات، ونعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطن بداية من خدمات التعليم ثم الصحة ثم الشباب والرياضة، وبالتالي هناك ترابط بين أهداف الوزارات المختلفة من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصري من كافة الجوانب".

التأمين الصحي الشامل

وأضاف في حديثه، أن قطاع التأمين الصحي الشامل على رأس أولويات وتكليفات الرئيس السيسي، مؤكدا أن المبادرات الرئاسية حققت نجاحًا كبيرا في ملف الصحة، وتم تفعيل المبادرة في 6 محافظات حتى الآن، معبرًا: "التحدي أمامنا كبير لتغطية كافة المحافظات، والتأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في ملفات وأهداف الدولة المصرية".

وتابع: "الدولة المصرية بدأت تقتحم المحافظات ذات الأعداد الكبيرة بملف التأمين الصحي الشامل، وهذا الاقتحام يتم بشكل جدي ودقيق بصورة كبيرة".

واستطرد: "ملف الصحة مبني على التوسع في محافظات مصر بالكامل، وهذا التوسع يسير وفق خريطة رسمية موثقة".

واستكمل: "ملف السكان من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة المصرية، حيث تسعى مصر إلى التوصل إلى السبل التي من خلالها يمكن السيطرة على التعداد السكاني المرتفع الذي يلتهم كافة أنماط التنمية في مصر، كما تهدف مصر الاستفادة من القوة البشرية المتواجدة حاليًا قدر المستطاع".