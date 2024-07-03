الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تسليم مشرف".. المصيلحى يستقبل شريف فاروق لتسليمه وزارة التموين (صور)

علي المصيلحي وشريف
علي المصيلحي وشريف فاروق وزير التموين الجديد

استقبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين التجارة الداخلية السابق، اليوم الأربعاء، الدكتور شريف فاروق وزير التموين الجديد في ديوان عام الوزارة بعد أدائه اليمين الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الدستور" إن المصيلحي سلّم الوزير الجديد الوزارة تسليمًا مشرفًا، وودع جميع العاملين بالوزارة.

 

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

الدكتور شريف فاروق صاحب خبرة مصرفية لمدة تزيد على 30 عامًا فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية إحدي أهم وزارات الحكومة المصرية المسئولة عن تلبية احتياجات المواطنين من الاحتياجات الأساسية كالسلع التموينية، الخبز، أنابيب الغاز، حيث تضمن وصول الدقيق الخبز البلدي من الأفران (القمح)، أنابيب البوتاجاز من المستودعات (الغاز الطبيعي)، والسلع التموينية من المتاجر (الزيت والسكر والأرز وغيرها) بالدعم المناسب والجودة العالية، كما تنسق مع وزارات أخرى منها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويتبع وزارة التموين عدد من الجهات وهي "الهيئة العامة للسلع التموينية، الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والقابضة للصناعات الغذائية، جهاز حماية المستهلك، جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، والمصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية".

 

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، أبرز وزراء التموين السابقين: 

عين أحمد جويلي كوزير للتموين في 14 أغسطس 1994 واستمر حتي عام 1999 في حكومة الدكتور عاطف صدقي، وحكومة الدكتور كمال الجنزوري.

وتولي الدكتور حسن علي خضر الوزارة في عام  2004، وحتي عام 2005، وذلك في حكومة الدكتور أحمد نظيف.

وعين الدكتور علي المصيلحي في 31 ديسمبر 2005 وحتي  23 فبراير 2011 خلال حكومتي الدكتور عاطف عبيد.

 ثم عين الدكتور جودة عبدالخالق في فبراير 2011 وحتي  أغسطس 2012، خلال حكومة الدكتور أحمد شفيق وحكومة عصام شرف. 

كما تم تعيين أبوزيد محمد أبوزيد في أغسطس 2012 وحتي  يناير 2013 خلال حكومة هشام قنديل.

ثم تم تعين باسم عودة في يناير 2013 وحتي يوليو 2013 خلال حكومة هشام قنديل.

وتم تعين الدكتور محمد أبوشادي في يوليو 2013- فبراير 2014 خلال حكومة الدكتور حازم الببلاوي.

وخالد حنفي في فبراير 2014 وحتي أغسطس 2016 خلال حكومة المهندس إبراهيم محلب واستمر في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وتم تعيين الوزير محمد علي مصيلحي الشيخ في سبتمبر 2016 وحتي فبراير 2017 خلال التعديل الحكومي في حكومة المهندس شريف إسماعيل. 

 وأخيرًا، الدكتور علي السيد علي المصيلحي والذي تم تعيينه في فبراير 2017 - حتى الآن منذ حكومة المهندس شريف إسماعيل وحتي اليوم في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي..

علي المصيلحي وشريف فاروق وزير التموين الجديد
علي المصيلحي وشريف فاروق وزير التموين الجديد
علي المصيلحي وشريف فاروق وزير التموين الجديد
علي المصيلحي وشريف فاروق وزير التموين الجديد
علي المصيلحي وشريف فاروق وزير التموين الجديد
علي المصيلحي وشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
جانب من استقبال علي المصيلحي لشريف فاروق وزير التموين الجديد
وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الجديد شريف فاروق وزير التموين الجديد أبرز وزراء التموين السابقين الدكتور كمال الجنزوري احمد جويلي عين والدكتور جودة عبد الخالق

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