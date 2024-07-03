الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب خلال مشاجرة بين عائلتين فى الجيزة

مشاجرة - ارشيفيه
مشاجرة - ارشيفيه

شهدت منطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، مصرع شاب في العقد الثالث من العمر بطلق خرطوش إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا أفاد بنشوب مشاجرة وسقوط أحد الأشخاص قتيلًا، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبيَّن أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب قطعة أرض، ونتج عنها وفاة شاب يُدعى "م.س" - 24 عامًا بطلق خرطوش، وتم نشر القوات الأمنية وفرض كردون أمني بالمنطقة لمنع تجدد الاشتباكات، وضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

منطقة الواحات البحرية محافظة الجيزة مصرع شاب مشاجرة خلافات على قطعة أرض غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

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