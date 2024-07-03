الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ربنا يولع فيك".. رضا البحراوي يتهم نجل شعبان عبد الرحيم بالسب والقذف

المحامي محمد مصطفى
المحامي محمد مصطفى

تقدم المطرب الشعبي رضا البحراوي، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه عدوية شعبان عبد الرحيم، بسبه وتهديده، خلال بث مباشر عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

حمل البلاغ رقم 40766 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني، ومن المقرر أن يتم إرساله لجهة التحقيق والنيابة المختصة لفتح تحقيق فيه.

وجاء في البلاغ أن رضا البحراوي يتضرر من المشكو في حقه الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي -فيسبوك- من خلال الإيميل الخاص به الذي يحمل أسمه وعنوانه، فيديوهات تحمل تهديد له بالموت وسبه ووصفه بالحرامي.

كما جاء بالبلاغ أن المشكو في حقه قال في الفيديو: «يارب يا رضا ربنا يولع فيك وتعمل حادثة».


وقال المحامي محمد مصطفى، إن المشكو في حقه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لموكله بإفشائه تلك المقاطع والتهديدات الواردة بها، كما اعتدى على قيم ومبادئ المجتمع وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لما نص عليه القانون رقم١٧٥ لسنة ٢٠١٨ من قانون تنظيم الاتصالات.
 

وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه وفقا لما ورد ضده من اتهامات.

عدوية شعبان عبد الرحيم المطرب الشعبي رضا البحراوي مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

رضا البحراوى يتهم نجل شعبان عبد الرحيم بتهديده وسبه على "فيسبوك"

قرار جديد بشأن شقيق "كهربا" المتهم بضرب رضا البحراوى

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

عاجل.. أول تصريح من وزير المالية أحمد كجوك بعد أداء اليمين الدستورية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل القمحاوى

مستقبل الأمن المائى.. تحديات كبيرة أمام وزير خبير

عبد الرحيم طايع

خمس وزارات.. الأعمال والآمال

مدحت بشاى

على أبواب حكومة الإصلاح

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة