كامل الوزير: الصناعة فى الفترة القادمة ستكون "قاطرة التنمية"

قال الفريق كامل عبدالهادي فرج الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، إنه منذ أن شرفني الرئيس عبدالفتاح السيسي باختياري وزيرًا للنقل، كان لدينا خطة طموحة لتطوير البنية الأساسية لمصر سواء في مجال النقل أو في مجال الكهرباء أو في مجال الاتصالات أو في مجال الغاز.

وأضاف الوزير، اليوم الأربعاء، خلال لقاء خاص عبر قناة "إكسترا نيوز"، عقب أدائه اليمين الدستورية، أنه عندما انتهينا من البنية الأساسية بنسبة 80% ولا زلما نستكمل في مجال النقل باقي المشروعات القطار السريع والأي آر تي، وباقي بعض الطرق وبعض الموانئ نكملنا وبدأت تظهر ملامحها، مشيرًا إلى أنه مع التشكيل الوزاري الجديد قمنا بعمل بنية أساسية كباقي دول العالم، حينما بدأت نهضتها وكل دول العالم التي أرادت أن تنشأ تنمية مستدامة لبلدها بدأت بالبنية الأساسية.



وتابع: "كي نبدأ العمل على البنية الأساسية تنمية بقى صناعية وتنمية بشرية وكل القطاعات الأخرى التي تحتاج أساسًا البنية الأساسية وخاصةً الصناعة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم كتنمية بشرية كان هذا توجه الدولة أن تستفيد بمجهوداتي إن استطعت العمل في البنية الأساسية وتسفيد بمجهوداتي أن نبني على هذه البنية الأساسية ما نحتاجه من الصناعة بالتحديد".



وأوضح، أن الصناعة في الفترة القادمة ستكون هي قاطرة التنمية، وقطاعات النقل ستكون في طليعة قطاعات الدولة وستكون قاطرة التنمية، وسيتم البناء على ما تم تنفيذه من بنية أساسية.



وأشار إلى أن منذ أن تم تبليغي أمس حتى اليوم فكرة لتطوير الصناعة في كافة المجالات قائمة بالأساس على تطوير الصناعة من أجل ترشيد الواردات والاكتفاء من الواردات المصنعة أو الصناعات التي نستوردها من الخارج ونكلف الدولة عملة صعبة كبيرة جدا، بجانب تشجيع الصادرات فلدينا مواد خامات أولية وصناعات كبيرة واعدة ولها سمعة كبيرة في الخارج كالغزل والنسيج وصنعات التشييد والبناء، كل هذا الأمر يجب تشجيعه كي نحصل على العملة الصعبة، موضحًا أن صناعات ترشيد الواردات أو صناعات تشجيع الصادرات سيؤديان إلى التوظيف، وهذا الإنتاج سيؤدي إلى التشغيل.



وأكد، أن هدفنا هو هدف مهم جدا هو التوظيف والقضائى على البطالة، فيحنما أشيد مصانع وأقوم بحل مشاكل المصانع المعطلة وغير المرخصة، كل هذا الأمر سيؤدي إلى ترشيد الواردات وزيادة الصادرات وتوظيف الناس وسنقلل من البطالة.



وتابع: "كنا في وزارة النقل كنا سباقين إن احنا نعمل توطين حقيقي للصناعة عملنا مصانع للوحدات المتحركة وعربات سكك الحدية والمترو، وعملنا مصانع لقضبان السكك الحديدية ومصانع لمهمات السكك الحديدية، ومصانع لفلانكات السكك الحديدية، ودلوقتي بنعمل مصانع عشان ننتج ألواح الصلب بمواصفات خاصة عشان نعمل المراكب والسفن الكبيرة، وكنا سباقين في وزارة النقل نوطن الصناعة".



وأكد، أننا نسعى إلى تنفيذ ما فعلناه في وزارة النقل إلى تحقيقه في كل مجال من المجالات، فهناك صناعات خاصة بالنقل وصناعات أدوية وصناعات مواد بناء وتشييد وصناعات هندسية، مؤكدًا أن كل العاملين في مجال الصناعة هم أربعة أفرع وعناصر أساسية أهمهم القطاع الخاص الذي يحظى بأولوية كبيرة جدًا وتوجيهه من الرئيس السيسي لتنمية مصانع القطاع الخاص الموجودة وزيارة عدد مصانع القطاع الخاص، وإعطاء رخص محوكمة ومنضبطة وبناء على دراسات جدوى اقتصادية ودراسات أثر بيئي، لكل من يريد أن ينشأ مصنع ولديه دراسة جدوى اقتصادية، بتخطي العمليات البيروقرطية والروتين.



وأوضح، أن الغرض هو تكفية السوق المحلية والصناعات بجودة العالية وننافس في التصدير، مشيرًا إلى أنني لن أستطيع أن أنافس في التصدير دون وجود منتج بجودة عالية.



وأشار إلى أن الانتاج الحربي لديه مصانع الهيئة العربية التصنيع لديها مصانع، قطاع الأعمال لديه مصانع، وجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة لديه أيضًا مصانع، موضحًا أن كل هذا سيتم صهره في بوتقة واحدة والكل سيتعاون مع بعضه البعض بحيث يتم تحقيق الأهداف المرجوة.