محافظ الدقهلية الجديد: "أنا مش بتاع مكاتب وكل شغلى فى الشارع"

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية الجديد، إنه يولي المواطن البسيط اهتماما كبيرا، وهمه هو أن يشعر المواطن الدقهلاوى بالتغيير.

وأضاف مرزوق أنه خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم طرح العديد من الملفات، وتحديد تكليفات، وسيعمل على تنفيذها فورًا، مشددًا على أنه سيدرس كافة مشكلات المحافظة والعمل على مواجهتها تباعًا وفقا لتكليفات القيادة السياسية.

وأوضح مرزوق، أن الدقهلية تعتبر من أعظم المحافظات تاريخيًا وثقافيًا، وأن ما يشغله هو تخفيف العبء على المواطن، ومواجهة كل تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على الداخل.

كما وجه محافظ الدقهلية الجديد رسالة لأهالي الدقهلية قائلًا: "أنا مش بتاع مكاتب، وشغلي كله في الشارع، والمهم هو العمل الميداني وأن يشعر المواطن بالتغيير".



السيرة الذاتية للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد: