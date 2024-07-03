الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية الجديد: "أنا مش بتاع مكاتب وكل شغلى فى الشارع"

طارق مرزوق
طارق مرزوق

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية الجديد، إنه يولي المواطن البسيط اهتماما كبيرا، وهمه هو أن يشعر المواطن الدقهلاوى بالتغيير.

وأضاف مرزوق أنه خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم طرح العديد من الملفات، وتحديد تكليفات، وسيعمل على تنفيذها فورًا، مشددًا على أنه سيدرس كافة مشكلات المحافظة والعمل على مواجهتها تباعًا وفقا لتكليفات القيادة السياسية.

وأوضح مرزوق، أن الدقهلية تعتبر من أعظم المحافظات تاريخيًا وثقافيًا، وأن ما يشغله هو تخفيف العبء على المواطن، ومواجهة كل تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على الداخل.

كما وجه محافظ الدقهلية الجديد رسالة لأهالي الدقهلية قائلًا: "أنا مش بتاع مكاتب، وشغلي كله في الشارع، والمهم هو العمل الميداني وأن يشعر المواطن بالتغيير".


 السيرة الذاتية للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد:

  •  تولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.
  • له دور كبير فى عدد من القضايا الإرهابية والتى ساهم فى الكشف عنها وعن العناصر الإرهابية التى شاركت فيها.
  • تمكن من ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية.
  • عمل بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
  • عمل نائبًا لمدير أمن أسوان في 2016.
  • تولى منصب مدير قطاع الشرق بالعاصمة.
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