وزير المالية: سنساند قطاع الطاقة لوقف الانقطاعات فى الكهرباء بأسرع وقت

قال وزير المالية الجديد أحمد كوجك، إن وزارة المالية ستكون مساندة لأولوية الحكومة بشكل واضح من ناحية توفير التمويل المطلوب.

وأضاف "كوجك" في لقاء خاص لـ"إكسترا نيوز": "سنكون مساندين بشكل كبير لقطاع الطاقة الفترة القادمة لوقف الانقطاعات في الكهرباء في أسرع وقت، بالإضافة إلى توفير كل الاحتياجات الأساسية من أدوية وسلع أساسية، ونبدأ في العمل مع المجموعة الاقتصادية كفريق واحد".

وتابع: "سنعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وعمل حركة اقتصادية قوية خلال الفترة القادمة".

وأردف: "متفاءل جدًا بالحكومة الجديدة تضم مجموعة ممتازة من الوزراء، وهناك تناغم كبير جدًا في الحوارات الجانبية التي تمت اليوم، والتنسيق بين الوزارات دور أساسي ومحوري لتحقيق أكبر قدر من النجاح للجميع، وسنعمل على أن نكون عنصرًا من العناصر المساعدة لنجاح الحكومة ككل".

واختتم: "لدينا فرصة رائعة للبناء على النجاحات التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرًا من صفقات واستثمار كبير ورغبة في الاستثمار في مصر، ولدي إيمان كبير جدًا بقدرات الاقتصاد المصري، وكل المطلوب أن نوضح الرؤية للناس، ونعمل على زيادة الثقة والاستقرار والمساندة من أجل انطلاقة اقتصادية كبيرة".