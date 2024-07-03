الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: سنساند قطاع الطاقة لوقف الانقطاعات فى الكهرباء بأسرع وقت

وزير المالية
وزير المالية

قال وزير المالية الجديد أحمد كوجك، إن وزارة المالية ستكون مساندة لأولوية الحكومة بشكل واضح من ناحية توفير التمويل المطلوب.

وأضاف "كوجك" في لقاء خاص لـ"إكسترا نيوز": "سنكون مساندين بشكل كبير لقطاع الطاقة الفترة القادمة لوقف الانقطاعات في الكهرباء في أسرع وقت، بالإضافة إلى توفير كل الاحتياجات الأساسية من أدوية وسلع أساسية، ونبدأ في العمل مع المجموعة الاقتصادية كفريق واحد".

وتابع: "سنعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وعمل حركة اقتصادية قوية خلال الفترة القادمة".

وأردف: "متفاءل جدًا بالحكومة الجديدة تضم مجموعة ممتازة من الوزراء، وهناك تناغم كبير جدًا في الحوارات الجانبية التي تمت اليوم، والتنسيق بين الوزارات دور أساسي ومحوري لتحقيق أكبر قدر من النجاح للجميع، وسنعمل على أن نكون عنصرًا من العناصر المساعدة لنجاح الحكومة ككل".

واختتم: "لدينا فرصة رائعة للبناء على النجاحات التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرًا من صفقات واستثمار كبير ورغبة في الاستثمار في مصر، ولدي إيمان كبير جدًا بقدرات الاقتصاد المصري، وكل المطلوب أن نوضح الرؤية للناس، ونعمل على زيادة الثقة والاستقرار والمساندة من أجل انطلاقة اقتصادية كبيرة".

وزير المالية وزير المالية الجديد الحكومة الحكومة الجديدة احمد كوجك

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

عاجل.. أول تصريح من وزير المالية أحمد كجوك بعد أداء اليمين الدستورية

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين الفريق أحمد فتحى إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

محمود مرعي

الدكتور محمود عصمت.. وزير طاقة برؤية مستدامة

وائل القمحاوى

مستقبل الأمن المائى.. تحديات كبيرة أمام وزير خبير

عبد الرحيم طايع

خمس وزارات.. الأعمال والآمال

مدحت بشاى

على أبواب حكومة الإصلاح

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة