الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس متهم بقتل شقيقه في مدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقه لمحاولته اصطحابه لمصحة علاجية من الإدمان.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على مدمن طعن شقيقه بالسكين وأصاب آخر أثناء محاولة وضعه فى مصحة لعلاج الإدمان فى مدينة نصر وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل فى مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبيَّن من خلال الفحص العثور على شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة مدمن مخدرات بسبب مشادة على شقيقه وآخر إثر محاولة المجنى عليه إدخال المتهم المصحة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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