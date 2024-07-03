بعد حلف اليمين.. محطات فى مسيرة كريم بدوى وزير البترول الجديد

أدى المهندس كريم بدوي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، وزيرا للبترول والثروة المعدنية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلفا للمهندس طارق الملا الذي لعب دورًا محوريًا في هذا القطاع خلال فترة توليه.

من هو المهندس كريم بدوى؟

تنشر "الدستور" السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وأهم محطات رحلته العملية، التي بدأت في قطاع البترول داخل مصر وامتدت لتشمل خبرات دولية معمقة، مما أكسبه رؤية شاملة للتحديات والفرص في هذا المجال الحيوي.

مسيرته العلمية

- فى عام 1995 حصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا، امتياز مع مرتبة الشرف، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- وفى عام 1998 حصل على ماجستير هندسة ميكانيكا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- 2008 ماجستير إدارة الأعمال، جامعة Erasmus، هولندا.

- 2023 برنامج تقنيات تقليص الانبعاثات Net Zero، جامعة Stanford، لوس أنجلوس.

- 2021 برنامج التميز في العمل الرقمي، جامعة Berkeley، لوس أنجلوس.

- 2010 برنامج تدريبي حول التمويل التنفيذي الاستراتيجي، المعهد الدولي لإدارة التنمية، سويسرا.

الخبرات المهنية:

- مدير الطاقة الجديدة بشركة شلمبرجير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

- شغل منصب مدير الأداء الرقمي لشركة شلمبرجير بالمقر العالمي للشركة في هيوستون.

- رئيس الشركة في مصر والسودان وشرق المتوسط.

- تنوعت خبراته بين القطاع الهندسي والعملي والإداري في قطاع الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز UPSTREAM، وقطاعات التسويق والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية.

- تضمنت خبراته تحسين الهياكل التنظيمية، وإدارة التغيير، ووضع الاستراتيجيات، والتمويل، وضمان فاعلية الأداء العملياتي.

- أدار مشروعات هامة في مجال البترول والغاز:

- تحسين الإدارة والكفاءة، خفض الانبعاثات الكربونية، والتمهيد لنظم الطاقة الجديدة والنظيفة.

- تنمية العلاقات مع الشركاء مثل الوزارات والمطورين وشركات EPC، وصناعات البترول والغاز ووزارة الكهرباء وشركاتها وشركات الحديد والأسمنت والمطورين لتقليل الانبعاثات وتحقيق الطموحات المتعلقة بالطاقة الجديدة.

- المشاركة فى المؤتمرات الدولية:

- مؤتمر Ceraweek في هيوستن (مارس 2023).

- منتدى السعودية للاستثمار في قطاع البتروكيماويات في هيوستن (مارس 2023).

- المؤتمر العالمي لشركات الكهرباء World Utilities Congress في أبوظبي (مايو 2023).

- أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض (سبتمبر 2023).

- مؤتمر ADIPEC بالإمارات العربية المتحدة (أكتوبر 2023).

- ورشة عمل منتدى شرق المتوسط للغاز حول نزع الكربون في القاهرة (أكتوبر 2023).

- مؤتمر COP28 بدبي.

- ندوة حول التطور التكنولوجي في تخفيض الانبعاثات في قطاع البترول في مصر، بجناح مصر خلال مؤتمر COP28.

- قمة عمان للهيدروجين الأخضر في مسقط (ديسمبر 2023).

مساهمات فى قطاع البترول المصرى:

- تنفيذ منصة مصر الرقمية Egypt Upstream Gateway (EUG)

- تشجيع وتسهيل الاستثمار في قطاع البترول، إتمام المزايدات العالمية رقميًا، ووضع الأساس لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة.

- رقمنة جميع البيانات الخاصة بالطبقات الباطنية، تحديثها، وتعظيم الاستفادة منها لجذب الاستثمار وتقليل المخاطر، وطرح مناطق جديدة لاستكشاف وإنتاج البترول.

- عمليات سيزمية بتقنيات حديثة في خليج السويس

- دمج البيانات القديمة مع الحديثة لعمل رسومات أرضية دقيقة، زيادة فرص نجاح عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج من حقول خليج السويس.

- برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول

- جذب الاستثمار، تنمية الكوادر، واستخدام أحدث المعدات في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

- مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي:

- كشريك تكنولوجي.

الخبرة الدولية:

- استراتيجيات فنية وإدارية وتنمية بشرية

- التعامل مع شركات الطاقة، الوزارات، والمؤسسات الدولية لدعم بناء جسور التواصل وتشجيع الاستثمارات.

- وضع هياكل تنظيمية جديدة، دمج خطوط أعمال، خدمات دعم، محتوى رقمي، إدارة التغيير، ومهارات التواصل لإعادة هيكلة المؤسسات.

- تقديم أفضل الممارسات في مجالات نزع الكربون ونظم الطاقة الجديدة، العمل مع شركات الكهرباء ووزارات الطاقة والثروة المعدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- الحوافز والأطر التنظيمية في مصر

- تأثيرها الإيجابي على قطاع الإنتاج، وزيادة إنتاج الطاقة الخضراء.