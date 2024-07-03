2024 عام ذروة الاستيطان.. إسرائيل تنفذ أكبر عمليات استيلاء على أراضى الضفة الغربية

أكدت مجموعة تتبع المستوطنات الإسرائيلية، أن الاحتلال قام بأكبر عملية مصادرة لأراضي الضفة الغربية منذ ثلاثة عقود.

ووافقت إسرائيل على أكبر عملية مصادرة للأراضي المحتلة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 3 عقود، حسبما ذكرت مجموعة تتبع المستوطنات اليوم الأربعاء.

ووافقت سلطات الاحتلال مؤخرًا، على الاستيلاء على 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي في وادي الأردن، وفقًا لنسخة من الأمر حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وتقول وكالة الأنباء، إن البيانات الواردة من مجموعة التتبع "السلام الآن"، تشير إلى أن هذا هو أكبر اعتماد فردي تمت الموافقة عليه منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993 في بداية عملية السلام.

ووفقًا للسلطة الفلسطينية، تمت الموافقة على مصادرة الأراضي في أواخر الشهر الماضي ولكن لم يتم الإعلان عنها إلا يوم الأربعاء، ويأتي ذلك بعد الاستيلاء على 8 كيلومترات مربعة من الأراضي في الضفة الغربية في مارس، و2.6 كيلومتر مربع في فبراير.

وقالت حركة "السلام الآن"، إن هذا يجعل عام 2024 هو عام الذروة لمصادرة الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن قطع الأراضي متجاورة وتقع شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية.

ومن خلال إعلانها أراضي دولة، فإن الحكومة الإسرائيلية قد عرضتها لتأجيرها للإسرائيليين وحظرت الملكية الفلسطينية الخاصة، حسبما كتبت وكالة أسوشيتد برس.

وزير المالية الإسرائيلي يقوم بمصادرة الأراضي الفلسطينية

أفادت وكالة أسوشيتد برس أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قام بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات منذ منحه صلاحيات موسعة على إدارة إسرائيل للأراضي المحتلة في ظل الائتلاف الحاكم الحالي.

وطرح سموتريتش خططه للضفة الغربية في مؤتمر لحزبه "الصهيونية الدينية" القومي المتطرف في الشهر الماضي، وحصلت "السلام الآن" على تسجيل له. وقال إنه يعتزم الاستيلاء على ما لا يقل عن 15 كيلومترًا مربعًا (حوالي 6 أميال مربعة) من الأراضي في الضفة الغربية هذا العام.

كما وعد بتوسيع إنشاء البؤر الاستيطانية الزراعية، التي استخدمها المستوطنون المتشددون لتوسيع سيطرتهم على المناطق الريفية، وقمع البناء الفلسطيني.

وقالت حركة "السلام الآن" إن الإعلان الذي نشر يوم الأربعاء تم التوقيع عليه تحت سلطة هيليل روث، وهو نائب سموتريش تم تعيينه في وقت سابق من هذا العام لتعزيز التوسع الاستيطاني وإعلانات أراضي الدولة في الضفة الغربية.