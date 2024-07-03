حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد تؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

بعد تجديد الثقة..

أدت الدكتورة حنان مجدى نورالدين محمد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بعد تجديد الثقة لها والإبقاء عليها نائبًا لمحافظ الوادي الجديد لفترة ثانية.

حنان مجدي من مواليد شهر سبتمبر عام 1988 من قرية بدخلو بمركز الداخلة، والتى تم تأهيلها للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للمناصب القيادية، وهى أول الشباب المؤهلين من شباب المحافظة لهذا البرنامج.

حصلت على ماجستير الهندسة الوراثية من جامعة القاهرة، وشاركت في أعمال كثيرة وفعالة في مجال العمل المجتمعى السياسى.

وكان قد أدى المحافظون الجدد ونوابهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل، كما أدى الوزراء الجدد حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.



وجاءت أسماء نواب المحافظين الجدد كالتالي:



حسام الدين فوزي أبوسيف نائبًا لمحافظ القاهرة



إبراهيم عبدالهادي ياسين نائبًا لمحافظ القاهرة



أشرف محمد منصور نائبًا لمحافظ القاهرة



منى رضا البطراوي نائبًا لمحافظ القاهرة



أميرة صلاح عبدالحكيم نائبًا لمحافظ الإسكندرية



إبراهيم ناجي الشهابي نائبًا لمحافظ الجيزة



هند محمد عبدالحليم نائبًا لمحافظ الجيزة



إيمان عمر ريان نائبًا لمحافظ القليوبية



محمد سامي التوني نائبًا لمحافظ الفيوم



إسلام السيد رجب نائبًا لمحافظ مطروح



مينا عماد حنا نائبًا لمحافظ أسيوط



محمد محمود أبوزيد نائبًا لمحافظ المنيا



محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائبًا لمحافظ سوهاج