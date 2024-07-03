بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الزمالك الموسم المقبل

استقر مسئولو نادي الزمالك على ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة مع اقتراب الموسم من نهايته.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة استقرت على رحيل كل من مهاب ياسر ومحمد عاطف على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتابع: "تم إنهاء التعاقد مع الثنائي محمود علاء وياسر حمد بشكل رسمي مع نهاية يونيو".

وواصل: "تم الاستقرار على رحيل سامسون أكينيولا بشكل نهائي إلى جانب إعارة موتيابا وعدم التجديد لمحمد أشرف روقا لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "لم يتم حسم مصير يوسف أوباما مع الفريق حتى الآن حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولم يتم الاستقرار على التجديد له وهو نفس موقف محمد عواد حارس مرمى الفريق".

وأشار إلى أن الإدارة استقرت أيضًا على رحيل ناصر منسي مهاجم الفريق في الموسم المقبل.

ويسعى مسئولو الزمالك لسد النقص في بعض المراكز داخل الفريق ووضعه على الطريق الصحيح في الموسم المقبل.

وسبق أن أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو، المقرر لها اليوم الأربعاء باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – زياد كمال – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".