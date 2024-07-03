3 مستشارين جدد للرئيس السيسى.. والفريق أول محمد زكى مساعدًا لشئون الدفاع
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارات بتعيين كل من:
- الفريق أول/ محمد أحمد زكي محمد، مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.
- الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.
- -المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديرًا لمكتب السيد رئيس الجمهورية.
- اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام.
- الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.