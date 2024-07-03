3 مستشارين جدد للرئيس السيسى.. والفريق أول محمد زكى مساعدًا لشئون الدفاع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارات بتعيين كل من:

الفريق أول/ محمد أحمد زكي محمد، مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.

الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

-المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديرًا لمكتب السيد رئيس الجمهورية.

اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام.

الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.