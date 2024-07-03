الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 مستشارين جدد للرئيس السيسى.. والفريق أول محمد زكى مساعدًا لشئون الدفاع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارات بتعيين كل من:

  • الفريق أول/ محمد أحمد زكي محمد، مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.
  • الفريق/ أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.
  • -المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديرًا لمكتب السيد رئيس الجمهورية.
  • اللواء/ محسن محمود علي عبد النبي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام.
  • الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

خمس وزارات.. الأعمال والآمال

مدحت بشاى

على أبواب حكومة الإصلاح

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة