الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جميع إجازات شهر يوليو 2024 وموعد رأس السنة الهجرية 1446

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية

مع أول بداية الشهر الحالي وانتهاء شهر يونيو يحرص المواطنين على معرفة إجازات شهر يوليو 2024 وموعد رأس السنة الهجرية 1446 عبر جوجل، للاستعداد لتقضية الاجازات مع الأهل والأحباب. 

إجازات شهر يوليو 2024 

موعد رأس السنة الهجرية 1446

ويرصدها "الدستور" في هذا التقرير أيام إجازات شهر يوليو 2024، وموعد رأس السنة الهجرية 2024 وأجمل التهاني، والإجازات المتبقية في العام الحالي.

جميع إجازات شهر يوليو 2024

  • الجمعة 5 يوليو 2024 هو (عطلة أسبوعية).
  • السبت 6 يوليو 2024 هو (عطلة أسبوعية).
  • الأحد 7 يوليو 2024 يكون (بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446 هـ).
  • الجمعة 12 يوليو 2024: (عطلة أسبوعية).
  • السبت 13 يوليو 2024: (عطلة أسبوعية).
  • الجمعة 19 يوليو 2024 يكون (عطلة أسبوعية).
  • السبت 20 من يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • الخميس الموافق 25 يوليو 2024 (بديلًا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو، ذكرى ثورة 1952).
  • الجمعة 26 من يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • السبت 27 من يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

موعد رأس السنة الهجرية 2024

تحدد دار الإفتاء المصرية بمصر موعد رأس السنة الهجرية لعام 2024، عقب استطلاع هلال شهر المحرم، والذي يكون من المقرر أن يكون بعد غروب شمس في يوم الجمعة الموافق 29 ذي الحجة 1445هـ، الموافق يوم 5 يوليو 2024.

تهنئة رأس السنة الهجرية

  • "كل عام وأنتم إلى الله أقرب ومنه أخوف وبه أعرف وإلى دار كرامته أسبق".
  • "يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير".
  • “أسأل الله الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية”.
  • "إلهي لي أحبة بالفؤاد ذكراهم".. "ولست دوما أراهم".. "فأسعدهم واجعل الجنة مأواهم".
  • “مع قدوم السنة الهجرية الجديدة”، “أتمنى لكم سنةً مباركةً ومزدهرةً بتوفيقٍ من الله".
  • "سنة هجريّة سعيدة وعامرة بخيرات الله تعالى وبركاته التي لا تزول"، "نسأل الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق فيها إلى مرضاة الله".
  • " بالكلمات التي يصوغها القلب بدلًا من العقل"، "الكلمات المعطرة بالحب والشوق وعبير المحبة"، "أهنئكم بمناسبة العام الهجري الجديد"، "كل عام وأنتم بخير".

أجندة الإجازات الرسمية في مصر 2024 مدفوع الأجر

تعرف على الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2024

الإجازات المتبقية في عام 2024

  • الثلاثاء 23 من يوليو 2024: موعد إجازة ثورة 23 يوليو.
  • يوم الإثنين 16 من سبتمبر 2024: موعد إجازة المولد النبوي الشريف.
  • الأحد 6 من أكتوبر 2024: موعد إجازة 6 أكتوبر 1973.

اللواء محسن عبد النبي مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام

أجمل رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 2024

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