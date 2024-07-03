الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب شكاوى النجوم.. بيراميدز مهدد بالاستبعاد من دورى أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

أصبح فريق بيراميدز، مهددا بعدم المشاركة في النسخة المقبلة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2024 /2025).

يأتي ذلك، بناء على شكاوي نادي النجوم المستمرة والمتكررة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد مسئولي بيراميدز.

وتعد مشاركة بيراميدز المقبلة بدوري الأبطال هي الثانية له، عقب نسخة الموسم الماضي، التي توج الأهلي بلقبها.

وودع الفريق السماوي، منافسات النسخة الماضية من دوري الأبطال مبكرا، وتحديدا مرحلة المجموعات، في ظهوره الأول تاريخيا.

وفي السياق ذاته، بدأ «كاف» في التحقيق من شكاوي النجوم ضد بيراميدز، للتحقيق من  سحب رخصة الفريق السماوي للمشاركة الموسم المقبل بدوري الأبطال.

وحذر محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، مسئولي الجبلاية من مغبة تكرار التسرع في اتخاذ قرار بالموافقة لـ"كاف" على إصدار رخصة المشاركة الإفريقية لنادي بيراميدز، مذكرًا بعواقب التسرع فيما اتبعه اتحاد الكرة سابقًا مع فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق الذي ترتبت عليه مطالبة المدير الفني بغرامة قد تصل إلى 4 ملايين دولار تتحملها خزينة الاتحاد.

النجوم يحذر الجبلاية من مجاملة بيراميدز في بيان رسمي

وأصدر نادي النجوم لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن القرار السلبي للاتحاد بمجاملة نادي بيراميدز ومحاولة تمكينه بالحصول على رخصة المشاركة بالبطولة الإفريقية دون وجه حق.

ونص البيان على أنه في إطار المطالبة العادلة لنادي النجوم من اتحاد الكرة لوقف منح نادي بيراميدز رخصة المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بدون وجه حق لمخالفته شروط الترخيص بسبب مديونيته لنادي النجوم، حيث إن اعتراض نادي النجوم قائم على أن نادي بيراميدز قد اتبع إجراءات التظلم أمام لجنة غير مختصة، وكان ينبغى أن يكون التظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS) طبقًا للوائح النظام الأساسي للاتحاد. 

وبالرغم من الماطلة في تفعيل القرار مُنذ صدوره بتاريخ 22 يونيو 2023 (أي ما يعادل 370 يومًا)، إلا أن الاتحاد قد استمر في مجاملة نادي بيراميدز بإصدار القرار بتاريخ 27 يونيو 2024 وقام بتسليمه لنادي النجوم بتاريخ 1 يوليو 2024 بغرض تمكين نادي بيراميدز بالحصول على الرخصة دون وجه حق من خلال الممطالة وكسب الوقت حتى يضيع حق نادي النجوم في مطلبه العادل بوقف رخصة نادي بيراميدز من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF).

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