توزيع درجات الجغرافيا تالتة ثانوي 2024.. وموعد امتحان المادة

توزيع درجات الجغرافيا تالتة ثانوي 2024 محور اهتمام طلاب الشعبة الأدبية حاليا منذ انتهاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية والذي اشتكى منه الكثير من طلاب الثانوية العامة 2024 لذلك يرغبون في التعويض بدرجات مادة الجغرافيا والتي تعتبر من المواد الأدبية.

توزيع درجات الجغرافيا تالتة ثانوي 2024

جاءت توزيع درجات الجغرافيا تالتة ثانوي 2024 لطلاب الشعبة الأدبية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 حيث تتنوع الأسئلة ما بين مقالي واختياري والمجموع الكلي للمادة من 60 درجة يتم توزيعها كما يلي:-

درجات الأسئلة الموضوعية 56 درجة.

درجات الأسئلة المقالية 4 درجات.

وعدد أسئلة مادة الجغرافيا 46 سؤالا.

ويتم تدريب طلاب الشعبة الأدبية على نوعية أسئلة امتحان الجغرافيا من خلال بنك الأسئلة والنماذج الاسترشادية للأسئلة امتحانات طلاب الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي يهدف إلى كسر رهبة الطلاب للامتحانات والأزمات النفسية التي تعوق تركيز الطلاب أثناء الإجابة.

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الجغرافيا الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الجغرافيا الثانوية العامة 2024 كما تم الإعلان عنها مسبقا حيث تم تخصيص بنسبة 85% منها للأسئلة الموضوعية ونسبة 15% منها للأسئلة المقالية حيث لا تحتوى الأسئلة على أي أخطاء لغوية أو أسئلة تحتاج للتأويل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن امتحان مادة الجغرافيا يتضمن أسئلة 30% منها للمستويات العقلية البسيطة و40% منها للمستويات العقلية المتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا وفقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات.



موعد امتحان مادة الجغرافيا الثانوية العامة 2024

ينعقد امتحان مادة الجغرافيا يوم السبت الموافق 7 يوليو 2024 لطلاب الشعبة الأدبية وفقا للجدول الزمني المعتمد لتيسير امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024.

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