أشرف عطية يودع ممثلى قيادات المجتمع الأسوانى (صور)

فى لقاء سادت فيه المشاعر الإنسانية والود والمحبة، التقى اللواء أشرف عطية بممثلى عدد من القيادات البرلمانية والعسكرية والتنفيذية والمجلس القومى للمرأة والعاملين بديوان عام المحافظة والمحليات ومديريات الخدمات المختلفة.

من جانبه وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان السابق، الشكر للجميع، وخاصة الذين عملوا وتعاملوا معه عن قرب خلال فترة توليه مسئولية محافظة أسوان، مؤكدًا أن رضاء المواطن الأسوانى كان هو الهدف والغاية من خلال التواصل المباشر معه للاستجابة لمطالبه ورفع المعاناة عنه، وتسخير كافة الإمكانيات لصالحه.

وطالب اللواء أشرف عطية، من القيادات التنفيذية والمجتمعية والعاملين بضرورة زيادة مستوى الأداء وتكثيف العمل مع القيادة التنفيذية الجديدة وهو اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال الذى تولى مسئولية المحافظة كمحافظ لأسوان لاستمرار مسيرة العمل والبناء على أرض هذه المحافظة العريقة.

جدير بالذكر أن اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، أدى اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، محافظًا لأسوان خلفًا للواء أشرف عطية.

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