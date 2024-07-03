وزير الشباب والرياضة: نستهدف جعل مصر مركزًا لاستضافة الأحداث العالمية

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، سعى الوزارة لجعل مصر مركزًا لاستضافة الأحداث العالمية، مبينًا أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق التطوير الإنشائي والاستثماري والعمل في ظل منظومة اقتصادية كبيرة.

وقال الوزير- في تصريح متلفز اليوم الأربعاء- إن وزارة الشباب والرياضة من الوزارات المحورية التي وضعت من البداية خطة ومنهجًا ارتبط برؤية مصر 2030.

وزير الشباب والرياضة

وأشار إلى أن أهم أولويات الوزارة تتمثل في إكمال بناء الإنسان والرؤية المتكاملة للشخصية البدينة والنفسية والعقلية والاجتماعية، وربطها بالمشكلات الموجودة فيما يتعلق بالجزء التمكيني والتعليمي والجانب الاقتصادي للشباب المصريين.

تطوير مراكز الشباب

ونوه إلى أنه تم تطوير ما يزيد على 5 آلاف مركز شباب لتصبح مركزًا مجتمعيًا للتعامل مع الأسرة والقطاعات السنية المختلفة، وكذلك الجوانب التثقيفية والتعليمية والصحية، مشددًا على أن الوزارة تسعى دائمًا لتحقيق التفاعل بين الكيانات الشبابية والمجتمع.

يشار إلى أن الدكتور أشرف صبحى أحرز تقدمًا كبيرًا خلال مسيرته على رأس وزارة الشباب والرياضة خلال ست سنوات تولى فيها الوزارة من 2018 وحتى الآن، كان النجاح والتوفيق حليفه فى كل ملفات الوزارة الخاصة بالإنشاءات واستضافة البطولات وتطوير البنية التحتية، والمنافسة على جميع البطولات سواء الفردية والجماعية، فى المحافل الإقليمية والدولية.

مسيرته المهنية

"صبحى" حاصل على درجة الماجستير في العلاقات العامة والإدارة الرياضية من جامعة حلوان 1994، والدكتوراه فى الإدارة الرياضية من جامعة حلوان وجامعة آتوا الكندية 2000.

وعمل عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من 2004 لـ 2009، ورئيس اللجنة التسويقية للبطولة العربية للجامعات عام 2010، وتولى منصب المدير التنفيذي لنادي بني ياس الإماراتي (2009 - 2010)، كما تولى منصب مدير قطاع التسويق والاستثمار فى الزمالك من 2010 لـ 2012، ورئيسًا لهيئة استاد القاهرة الدولي من يناير 2012 حتى أغسطس 2014.

جرى تعيينه مساعدًا لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز منذ أغسطس 2014 وحتى مارس 2016، واختاره الدكتور مصطفى مدبولى وزيرًا للشباب والرياضة من عام 2018 وحتى 2024، وتم تجديد الثقة فيه لشغل منصب وزير الشباب والرياضة فى الحكومة الجديدة.