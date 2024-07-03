الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة الموسيقي الجزائري نور الدين سعودي

نور الدين سعودي
نور الدين سعودي

نعت الدكتورة صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية الفنان الموسيقي نور الدين سعودي المدير العام الأسبق لأوبرا الجزائر، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة .

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وتقدمت الوزيرة لأسرة الفنان الراحل، ولكل العائلة الفنية الكبيرة، بخالص التعازي وصادق المواساة.

من هو الموسيقي  نور الدين سعودي ؟

 نور الدين سعودي هو احد اهم الوجوه التي ساهمت بشكل فعال في احياء التراث الكلاسيكي الجزائري الأندلسي و هذا النوع من الموسيقى العالمية يمارس في الجزائر وفق معايير و مقاييس جادة و صارمة و عادة ما يتم تدريس هذا النوع من الغناء من خلال الجمعيات الفنية المتعددة في الجزائر . 

و ينتمي الفنان نور الدين سعودي الى مدرسة الصنعة التي تتمركز في العاصمة و هو دكتور في الجيولوجيا و منظر في الموسيقى الأندلسية و قد قام بمحاولات تجديدية في هذا الفن .

الفنان الموسيقي نور الدين سعودي نور الدين سعودي المدير العام الأسبق لأوبيرا الجزائر أوبيرا الجزائر الجزائر

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