وفاة الموسيقي الجزائري نور الدين سعودي

نعت الدكتورة صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية الفنان الموسيقي نور الدين سعودي المدير العام الأسبق لأوبرا الجزائر، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة .

وتقدمت الوزيرة لأسرة الفنان الراحل، ولكل العائلة الفنية الكبيرة، بخالص التعازي وصادق المواساة.

من هو الموسيقي نور الدين سعودي ؟

نور الدين سعودي هو احد اهم الوجوه التي ساهمت بشكل فعال في احياء التراث الكلاسيكي الجزائري الأندلسي و هذا النوع من الموسيقى العالمية يمارس في الجزائر وفق معايير و مقاييس جادة و صارمة و عادة ما يتم تدريس هذا النوع من الغناء من خلال الجمعيات الفنية المتعددة في الجزائر .

و ينتمي الفنان نور الدين سعودي الى مدرسة الصنعة التي تتمركز في العاصمة و هو دكتور في الجيولوجيا و منظر في الموسيقى الأندلسية و قد قام بمحاولات تجديدية في هذا الفن .