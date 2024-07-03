"علاج الإدمان" يهنئ مايا مرسى لتوليها منصب وزيرة التضامن

توجهت إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بخالص التهنئة للدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، متمنين لها دوام التوفيق والسداد.

وترصد "الدستور"، أبرز الملفات التي ستكون على رأس أولويات الدكتورة مايا مرسي، ومنها التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة "تكافل وكرامة" الذى يبلغ عدد المستفيدين منه 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 22 مليون شخص تقريبا، بموازنة بلغت 41 مليار جنيه التى تضاعفت أكثر من 1000% منذ 2013، بالإضافة إلى دعم المرأة المصرية بصفة عامة والمعيلة بصفة خاصة، بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات بقيمة تصل لـ7 مليارات جنيه سنويًا، كذلك دعم السيدات الحوامل والأمهات التي لديها أطفال أقل من سنتين حول أساليب رعاية أطفالهن.



ومن الملفات المهمة أيضا الأيتام، حيث توفر لهم الوزارة خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 400 ألف من الأيتام الذين يصل عددهم 30% من إجمالي الأيتام في مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى العمل على تأثيث وتسليم وحدات سكنية لخريجي مؤسسات الرعاية في 10 محافظات.

وأدت الدكتورة مايا مرسي، اليوم، اليمين الدستورية وزيرة للتضامن الاجتماعي خلفًا للدكتورة نيفين القباج، بعد رحلة مع رئاسة المجلس القومي للمرأة منذ 2016، وهى ثالث رئيس للمجلس منذ إنشائه، بعد حياة دبلوماسية بدأت في منظمات دولية من بينها برنامج المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما أسهمت فى تطوير برامج التمكين السياسي للمرأة، وتدريب البرلمانيات وتقديم الدعم الفني لهن، ومبادرات تكافؤ الفرص داخل شركات القطاع الخاص، وساعدت الجهات المعنية في عدد من البلدان العربية، على رأسها مصر في تطوير الموازنات العامة والخطط الوطنية.

كما نجحت في قيادة وإدارة أكثر من 50 برنامجًا، بالإضافة إلى إعداد العديد من التدريبات والكتب والمقالات في عدة مجالات، منها تمكين المرأة، المساواة بين الجنسين، السياسة العامة، والأمن الإنساني والتنمية والسلام والأمن، والتمويل من أجل التنمية.