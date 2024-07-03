الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تجديد الثقة.. محافظ بني سويف: الفترة الجديدة ستشهد استكمال جهود خدمة المواطنين

محافظ بنى سويف اثناء
محافظ بنى سويف اثناء تأدية اليمين الدستورى

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إن الفترة القادمة ستشهد استكمالا لما تم البدء فيه خلال الأعوام الماضية انطلاقا من استمرار خروج كل محاور وأهداف ومشروعات الاستراتيجية التنموية المحلية التي تشمل 6 قطاعات اقتصادية مرورا باستكمال جهود الدفع بالمبادرات القومية التنموية والخدمية مع استمرار الدفع بتمكين وتأهيل الشباب وإفساح المجال لهم للمشاركة الفاعلة في كل دروب التنمية والنهوض بالمجتمع السويفي.

 

وأشار محافظ بني سويف، بعد تجديد الثقة فيه، إلى أن الفترة الجديدة ستشهد استكمال جهود خدمة المواطنين والوقوف على مشاكلهم عن قرب، لا سيما وأن بني سويف قد أتاحت بشكل غير مسبوق منافذ عديدة لاستقبال الطلبات والشكاوى والعمل على حلها بداية من تخصيص يومين أو أكثر للقاء المفتوح بالمواطنين واللقاءات المفتوحة بالوحدات المحلية مرورا بتخصيص قسم لرصد الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة المحافظة الرسمية وفريق من البوابة الإلكترونية لاستقبال رسائل المواطنين على ماسينجر، وانتقالا إلى تشكيل لجنة مختصة بمتابعة بوابة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وغيرها من الجهود.

وذكر أن الفترة القادمة تتطلب تعاون الجميع حكومة ومجتمع مدني ومواطن من أجل تعظيم الاستفادة من رؤية الدولة المصرية في مجال تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، مؤكدا أن المواطن شريك أساسي في الحل وعنصر داعم لجهود الحكومة.

 

وأعرب محافظ بني سويف، عن بالغ تقديره للقيادة السياسية والحكومة على تجديد الثقة باستمراره محافظا للإقليم، معبرا عن امنتانه للرئيس عبد الفتاح السيسي لثقته في شباب مصر ودعمه اللا محدود لهم من أجل تمكين فعلي والاستعانة بهم في إدارة الدولة في مختلف الملفات والأماكن القيادية.

 

وأدى محافظ بني سويف اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد تجديد الثقة واستمراره محافظًا للإقليم  ضمن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تضمن تغييرات كبيرة في الحقائب الوزارية وحركة المحافظين.
 

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