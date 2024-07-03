الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعاء رأس السنة الهجرية 2024.. التقرب إلى الله والبعد عن المعاصي

دعاء رأس دعاء الهجرية
دعاء رأس دعاء الهجرية

يبحث الكثير من المسلمين حول دعاء رأس السنة الهجرية 2024 وعن أجمل عبارات بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 لتهنئة الأهل والأحباب بقدوم السنة الهجرية الجديدة.فما هي أفضل الدعاء التي يمكن إرسالها في هذه المناسبة الدينية؟

دعاء رأس السنة الهجرية 2024

-يا رب اجعل هذا العام الهجري عامًا مليئ بالبركة وخير على المسلمين، اللهم اجعلنا مما ينالون عفوك وعافيتك ورحمتك ورضاك وجنتك يا ذا الجلال والإكرام، وكل عام وأنتم بألف خير.

-اللهم مع قدوم سنة هجرية جديدة على الأبواب أن تجعلها بلا أوجاع ولا فراق، واجعلها يا رب خالية من المصائب والأحزان، وكل عام وأنتم بخير.

-أسأل الله العلي العظيم أن ينزل الفرح والسعادة على قلوبكم مع قدوم هذا العام الهجري الجديد.

-أتمنى لك عام هجري سعيد ملئ بالحب والسعادة والعطاء وجعله الله لك نهرًا فياضًا بالخير.

-اللهم في العام الهجري 1446 وفق أهلي وأصدقائي لما تحبه وترضاه من صالح الأعمال وبلغني وإياهم الأيام الفضيله فيه.

-أدعوك يا الله أن تدخل على قلب أصدقائي الرضا والفرح والسعادة مع حلول السنة الهجرية الجديدة.

-يا رب أدعوك أن تبلغ أهلى وأحبائي مرادهم وأن تحققوا جميع ما تتمنون في العام الهجري الجديد رزقكم الله الخير والسعادة.

-غفر الله لكم ذنوبكم وحفظكم من كل شر وأذى وسوء وأعاد عليكم سنوات عديدة باليمن والبركات.

-مع حلول هجرة الرسول أتمنى لكلم الفرح والخير والهنا والسرور.

-ربي نسألك العفو والعافية عن عام مضى، وعام يأتي نسألك فيه رزقا ونورا وأملا وسعادة وعافية وسرورا.

-اللهم قربني فيه من كل أمر يرضيك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لما تحبه وترضاه.

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موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

حكم صيام أول أيام شهر محرم

وعن حديث أبي هرير- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المُحرم،

وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.

 

 

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