الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استراتيجيات وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى

الزراعة
الزراعة

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة في مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على الأمن الغذائي، بالإضافة إلى زيادة التصدير، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتنمية الثروة السمكية والداجنة، تلك هي أبرز الملفات على طاولة علاء فاروق الوزير الجديد.

كما ستتم مناقشة العوامل التي تجعل مصر مؤهلة لتحقيق هذه الأهداف، مثل البنية التحتية المتطورة والمشاريع الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى الدور المحوري للفلاح المصري في هذه العملية.

وكشف خبراء الزراعة عن أنه مطلوب من الوزارة الجديدة في القطاع الزراعي زيادة الإنتاج إلى السوق المحلية والتصدير مع التركيز على زيادة الإنتاجية والاستقلال الأمثل لوحدة المساحة للحصول على أعلى إنتاجية ووحدة المساحة والمياه المتاحة ووضع خطة للتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة.

 

استراتيجيات الوزارة الجديدة

وقال الخبراء إنه مطلوب أيضًا الاهتمام بالأبحاث الزراعية وجعلها جزءًا أساسيًا من المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة وتفعيل تطوير الري الحقلي وعمل دراسة مستقبلية له والتركيز على فاعليته وضبط عملية توزيع مستلزمات الإنتاج على المزارعين، وتفضيل المناطق الجديدة في عمليات التصدير خاصة الأراضي التي تم استصلاحها والتكيف مع الظروف المناخية باعتبارها أرض بكر مع التركيز على الزراعية العضوية بها.

وأكد الخبراء ضرورة تركيز الحكومة على الإنتاج الحيواني والاهتمام بالمحاصيل العلفية الخضراء واستنباط أصناف عالية الإنتاجية منها مما قد يوفر مساحة البرسيم يمكن استغلالها في زراعة القمح، وكذلك التنسيق مع الوزارات المختلفة مثل وزارة التموين لعملية تخزين القمح وزيادة الصوامع، والتنسيق مع الصناعة للنهوض بعملية التصنيع الغذائي  لما له من قيمة مضافة، حيث إنه يتم هدر 20% من منتجات الخضر والفاكهة من جراء التداول والتخزين.

استراتيجيات وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

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