الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استراتيجية "المشاط" الجديدة لجذب التمويلات وتلبية الاحتياجات الوطنية

المشاط
المشاط

صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عقب أدائها اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بأن دمج الوزارة يعد تحديا، ولكنها فرصة مهمة لزيادة فاعلية النشاط بين الوزارات المختلفة.

وأكدت "المشاط" أن الوزارة في ثوبها الجديد ستعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية وترتيب أولوياتها بعناية خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن أهم الأمور التي كانت تقوم بها في وزارة التعاون الدولي أن تكون التمويلات الخارجية متسقة مع أولويات ومشروعات الدولة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خيارات التمويل كثيرة ولكن الوزارة في ثوبها الجديد ستعمل على جذب تمويلات منخفضة التكلفة؛ لأنها تعد الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر في تمويل المشروعات المختلفة.

وأكدت أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره إحدى الركائز الرئيسية في الاستراتيجيات المصرية مع المجتمعات الدولية مثلما حدث في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي فهناك جزء مخصص للتدريب والتعليم.
 

"سيدة الإنجازات".. مَن هى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى؟

العوامل المؤثرة على جذب الاستثمارات والتمويلات الدولية

- يعتمد جذب الاستثمارات والتمويلات الدولية على عدة عوامل مؤثرة تجمع بين الظروف الاقتصادية والسياسية والقانونية التي تؤثر على جاذبية الدولة كمكان للاستثمار، أبرزها يكون في السياسات الاقتصادية، فالسياسات الاقتصادية الملائمة والمحفزة للأعمال تجذب المستثمرين بتوفير بيئة استثمارية ملائمة.

- الوصول إلى الأسواق الدولية: حجم السوق المحلية وفرص الوصول إلى الأسواق الدولية يلعب دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات، حيث يسهل الوصول إلى أسواق جديدة على المستثمرين توسيع نطاق عملياتهم وتحقيق النمو.

- الاستثمار في العنصر البشري: تعد القوى العاملة الماهرة والمتعلمة بالمهارات المطلوبة يجعل الدولة جذابة للاستثمار.

-القوانين والتنظيمات: الإطار القانوني والتنظيمي الواضح والمستقر يساعد على حماية حقوق المستثمرين ويقلل من المخاطر القانونية والتنظيمية المحتملة.

- الابتكار والبحث والتطوير: الدعم للابتكار والبحث والتطوير يجذب الشركات التي تبحث عن بيئة محفزة تدعم الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة.

المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية التعاون الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات

مواد متعلقة

رانيا المشاط: المرحلة المقبلة ستشهد جذب عدد كبير من الاستثمارات

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

عاجل.. أول تصريح من وزير المالية أحمد كجوك بعد أداء اليمين الدستورية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل القمحاوى

مستقبل الأمن المائى.. تحديات كبيرة أمام وزير خبير

عبد الرحيم طايع

خمس وزارات.. الأعمال والآمال

مدحت بشاى

على أبواب حكومة الإصلاح

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة