الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ياسمين فؤاد: ملف البيئة تحول من مجرد تحديات إلى فرص استثمارية واعدة

الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن اعتزازها بتجديد الثقة فيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي حقيبة وزارة البيئة مرة ثانية في الحكومة الجديدة.

محاور وزارة البيئة 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال حديثها لكاميرا "إكسترا نيوز"، أن الوزارة ستكمل عملها وفق أربعة محاور رئيسية.

وتابعت: "الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعديد من الملفات منها التغير المناخي، المشروعات الفعلية المتعلقة بالتكيف والطاقة والخضراء، دور مصر القوي في المفاوضات الدولية".

أضافت: "دور مصر مهم في دفع أجندة العمل المناخي والدفاع عن مصالح الدول النامية والدول الإفريقية".

أشارت إلى أن ملف البيئة تحول من مجرد تحديات إلى فرص استثمارية، حيث تحاول الدولة المصرية تعزيز الفرص الاستثمارية في ملف المخلفات الصلبة البلدية، تطوير المحميات الطبية، التخلص من المشاكل الخاصة بالتلوث وتحلية مياه البحار.

رؤية الدولة في ملف التشجير 

وذكرت أن ملف التشجير من أهم الملفات التي تعتني بها الوزارة، ومنهجنا زيادة المسطحات الخضراء بما يتوافق مع الميزان المائي لدينا وطبيعة كل محافظة.

وقالت: "نعمل على رفع الوعي تجاه أضرار الأكياس البلاستيكية، ونسعى إلى مشاركة مجتمعية شاملة وكاملة في عملية الحفاظ على البيئة".

وعلقت: "الرئيس السيسي وجه بتغيير لغة الحوار في قطاع البيئة إلى ملف مرتبط بالمسار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة".

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محاور وزارة البيئة إكسترا نيوز الفضائية

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