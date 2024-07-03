وزير العدل: هدفنا مساعدة أى مواطن داخل المحاكم والنيابات لإنجاز خدماتهم بسهولة ويسر

أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، اليوم الأربعاء، أن الهدف الأسمى للوزارة الجديدة، هو إسعاد ومساعدة أى مواطن داخل المحاكم والنيابات والشهر العقاري عن طريق إنجاز خدماتهم بكل يسر وسهولة ودون عناء.

وزير العدل الجديد

وقال وزير العدل في لقاء خاص لقناة "إكسترا نيوز" -عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي،-:"إن هدف الوزارة التيسير على المواطن في سبيل الحصول على حقه، سواء مُدع أو مدعى عليه"، لافتا إلى أن الإجراءات الجنائية يضطر إليها المتهم للوصول للحقيقة، وله ضمانات يقرها القانون والدستور ويجب التعامل معه بشكل يضمن كافة حقوقه.

نظام ميكنة المحاكم

وأضاف أن هناك تنسيقا بين وزارة العدل والوزارات الأخرى في مجالات عدة لتحقيق النتيجة المرجوة، مثل وزارة الداخلية التي تمثل الأساس الذي يبني عليه الإجرائات الجنائية، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات ودورها في استمرار نظام ميكنة المحاكم.

وأشار وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إلى أنه سيسير على خطى وزير العدل السابق المستشار عمر مروان، ويستكمل ما بدأه بشأن التعامل مع المواطنين.

أهم الملفات المطروحة

وأدى المستشار عدنان فنجري اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار عمر مروان ضمن التشكيل الوزاري الجديد 2024.

ولد فنجري في قوص بمحافظة قنا، وسبق أن شغل منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضوية مجلس القضاء الأعلى، كما تولى مناصب رئيس محكمة استئناف قنا وأسيوط، وكان مساعدًا للنائب العام لشئون التفتيش القضائي، ويتمتع بسمعة طيبة وكفاءة عالية داخل المنظومة القضائية.

وينتظر المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد عدد من الملفات الرقمية الهامة التي تعمل عليها الوزارة منذ سنوات في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الوزارة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن بين المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بُعد، وتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه.