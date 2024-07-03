تطوير وتيسير إجراءات التقاضي.. هل ينجح "الفنجري" في تحقيق خطة العدالة الناجزة؟

تسعى وزارة العدل تحت قيادة الوزير الجديد المستشارعدنان الفنجري، علي تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين بما يكفل لهم حقوقهم ويؤدي الي الإنجاز في القضايا بسرعة وتحقيق العدالة.

وأدى المستشار عدنان الفنجري، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وزيرًا للعدل خلفًا للمستسشار عمر مروان.

وفي تصريحات له، أكد “الفنجري” أنه جاء للعمل وفق خطة محددة على رأسها التسهيل على المتقاضين بما يكفل حقوقهم في نظام قضائي متطور يمكنهم من الحصول على حقوقهم في المحاكم بأنحاء الجمهورية والتيسير عليهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم في مكاتب الشهر العقاري بسهولة ويسر.

ووضعت العدل خطة جديدة للعمل عليها جعلت تطبيق الدستور والقانون هو الشغل الشاغل لها بما يحقق العدالة للمتقاضين من خلال قانون الإجراءات الجنائية.

وتعمل الوزارة على تطوير أبنية المحاكم على مستوي الجمهورية، والتي يتردد عليها الملايين من المواطنين متقاضين ومتهمين مدعي أو مدعى عليهم أضطرتهم الأحوال المعيشة إلى اللجوء للقضاء للأخذ بحقهم.

وبدأت الوزاة في مواكبة التحول الرقمي من خلال التوسع في تطوير المحاكم وميكنتها وتقديم الخدمات الرقمية للمتقاضين وذلك بإنشاء المكاتب الأمامية التي يتم من خلالها تقديم كافة الأوراق الخاصة بالدعوى دون الحاجة الي الذهاب لموظفين مختلفين لتسليم الاوراق.

كما تهدف الوزارة الي تطوير مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية ومكاتب التوثيق وجعلها تليق بالمتقاضين من التوسع في انشاء مكاتب جديدة وتطوير المكاتب القديمة وإدخال التحول الرقمي في الشهر العقاري من خلال ميكنة المكاتب وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة، حتى يتسني للمواطن إنهاء كافة الأوراق والمستندات التي يحتاج إليها بسهولة ويسر.

وتعمل الوزارة أيضًا في كل ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي الوزارت المختلفة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتشرف وزارة الداخلية على المتهمين في مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بها وتعمل على تطبيق القانون.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الداخلية والإتصالات على التوسع في منظومة تجديد الحبس عن بعد وذلك من خلال ربط المحاكم بمراكز الإصلاح والتأهيل بشبكات مؤمنة مما توفر على المتهمين صعوبة الانتقال من مراكز الاصلاح إلى مقار المحاكم لنظر قرارات الحبس.