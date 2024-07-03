أبرزها الزمالك والإسماعيلي.. تذكرتي تفتح باب الحجز للجولة الـ30 بدوري نايل
أعلنت شركة تذكرتي، المسئولية عن تنظيم دخول الجماهير للمدرجات، خلال منافسات دوري نايل (موسم 2023/2024)، عن فتح باب الحجز لمباريات الجولة الثلاثون من عمر المسابقة المحلية.
تنطلق مباريات الجولة الثلاثون بمسابقة دوري نايل، السبت القادم 6 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم 8 من الشهر ذاته، حيث تقام على مدار ثلاثة أيام متواصلة بلا توقف.
مواعيد مباريات الجولة الثلاثون بمسابقة دوري نايل
السبت 6 يوليو الجاري
المقاولون العرب & مودرن سبورت.. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).
حسم التعادل الإيجابي 2/2، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.
سموحة & إنبي.. الخامسة والنصف مساء (ستاد الإسكندرية).
حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة الدور الأول بين الفريقين.
زد & البنك الأهلي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).
حسم التعادل الإيجابي 1/1، نتيجة الدور الأول بين الفريقين.
الأحد 7 يوليو الجاري
بلدية المحلة & المصري البورسعيدي.. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).
حسم النسر البورسعيدي مواجهة الدور الأول بثلاثية نظيفة.
الزمالك & الإسماعيلي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).
حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الدور الأول بين الفريقين.
الجونة & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).
حسم التعادل الإيجابي 1/1، نتيجة الدور الأول بين الفريقين.
الإثنين 8 يوليو الجاري
فاركو & الداخلية.. الرابعة عصرا (ستاد المكس بالإسكندرية).
حسم التعادل الإيجابي 1/1، نتيجة الدور الأول بين الفريقين.
الاتحاد السكندري & بيراميدز.. الخامسة والنصف مساء (ستاد الإسكندرية).
حسم الفريق السماوي، مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.
الأهلي & طلائع الجيش.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).
اكتسح المارد الأحمر، الفريق العسكري برباعية نظيفة، خلال مواجهة الدور الأول.
الأهلي & طلائع الجيش.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).
اكتسح المارد الأحمر، الفريق العسكري برباعية نظيفة، خلال مواجهة الدور الأول.