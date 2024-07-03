أبرزها الزمالك والإسماعيلي.. تذكرتي تفتح باب الحجز للجولة الـ30 بدوري نايل

أعلنت شركة تذكرتي، المسئولية عن تنظيم دخول الجماهير للمدرجات، خلال منافسات دوري نايل (موسم 2023/2024)، عن فتح باب الحجز لمباريات الجولة الثلاثون من عمر المسابقة المحلية.

تنطلق مباريات الجولة الثلاثون بمسابقة دوري نايل، السبت القادم 6 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم 8 من الشهر ذاته، حيث تقام على مدار ثلاثة أيام متواصلة بلا توقف.

مواعيد مباريات الجولة الثلاثون بمسابقة دوري نايل

السبت 6 يوليو الجاري

المقاولون العرب & مودرن سبورت.. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

حسم التعادل الإيجابي 2/2، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

سموحة & إنبي.. الخامسة والنصف مساء (ستاد الإسكندرية).

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

زد & البنك الأهلي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

حسم التعادل الإيجابي 1/1، نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

الأحد 7 يوليو الجاري

بلدية المحلة & المصري البورسعيدي.. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

حسم النسر البورسعيدي مواجهة الدور الأول بثلاثية نظيفة.

الزمالك & الإسماعيلي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الجونة & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

حسم التعادل الإيجابي 1/1، نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

الإثنين 8 يوليو الجاري

فاركو & الداخلية.. الرابعة عصرا (ستاد المكس بالإسكندرية).

حسم التعادل الإيجابي 1/1، نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

الاتحاد السكندري & بيراميدز.. الخامسة والنصف مساء (ستاد الإسكندرية).

حسم الفريق السماوي، مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

الأهلي & طلائع الجيش.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

اكتسح المارد الأحمر، الفريق العسكري برباعية نظيفة، خلال مواجهة الدور الأول.

الأهلي & طلائع الجيش.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

اكتسح المارد الأحمر، الفريق العسكري برباعية نظيفة، خلال مواجهة الدور الأول.