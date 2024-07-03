الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها الزمالك والإسماعيلي.. تذكرتي تفتح باب الحجز للجولة الـ30 بدوري نايل

الزمالك والإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي

أعلنت شركة تذكرتي، المسئولية عن تنظيم دخول الجماهير للمدرجات، خلال منافسات دوري نايل (موسم 2023/2024)، عن فتح باب الحجز لمباريات الجولة الثلاثون من عمر المسابقة المحلية.

تنطلق مباريات الجولة الثلاثون بمسابقة دوري نايل، السبت القادم 6 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم 8 من الشهر ذاته، حيث تقام على مدار ثلاثة أيام متواصلة بلا توقف. 

مواعيد مباريات الجولة الثلاثون بمسابقة دوري نايل

السبت 6 يوليو الجاري 

المقاولون العرب & مودرن سبورت.. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

حسم التعادل الإيجابي 2/2، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

سموحة & إنبي.. الخامسة والنصف مساء (ستاد الإسكندرية).

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

زد & البنك الأهلي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

حسم التعادل الإيجابي 1/1، نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

الأحد 7 يوليو الجاري

بلدية المحلة & المصري البورسعيدي.. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

حسم النسر البورسعيدي مواجهة الدور الأول بثلاثية نظيفة.

 

الزمالك & الإسماعيلي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

 

الجونة & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

حسم التعادل الإيجابي 1/1، نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

 

الإثنين 8 يوليو الجاري

فاركو & الداخلية.. الرابعة عصرا (ستاد المكس بالإسكندرية).

حسم التعادل الإيجابي 1/1، نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

 

الاتحاد السكندري & بيراميدز.. الخامسة والنصف مساء (ستاد الإسكندرية).

حسم الفريق السماوي، مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

 

الأهلي & طلائع الجيش.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

اكتسح المارد الأحمر، الفريق العسكري برباعية نظيفة، خلال مواجهة الدور الأول.

الأهلي & طلائع الجيش.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

اكتسح المارد الأحمر، الفريق العسكري برباعية نظيفة، خلال مواجهة الدور الأول.

الزمالك شركة تذكرتي الاسماعيلى دوري نايل تذكرتى الجولة الثلاثون بدوري نايل

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