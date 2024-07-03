«الخماسي الحديث» يهنئ وزير الرياضة بتجديد الثقة

هنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة شريف العريان وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين وأسرة الاتحاد د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب حلف اليمين وتجديد القيادة السياسية الثقة فيه وزيرًا للشباب والرياضة.

وأكد العريان أن استمرار وزير الرياضة مهم جدًا، لمنح مزيد من الاستقرار داخل الساحة الرياضية التي شهدت العديد من الإنجازات التي تحققت فى عهده.

وأتمّ العريان تصريحاته على ثقته في الوزير أشرف صبحي في استمرار مسيرة الإنجازات في ملف الشباب والرياضة، خاصة مع اقتراب دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 التي ينتظرها جميع المصريين من أجل جني ثمار مجهود سنوات من التخطيط والتعاون بين الوزارة والاتحادات واللاعبين.

معتز وائل: التتويج بذهبية بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث عوضني عن خسارة التأهل الأوليمبي

وأكد معتز وائل لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث بعد تتويجه بذهبية بطولة العالم للناشئين أن سعادته لا توصف بتحقيق هذا الحلم خاصة وأنه جاء في قلب مصر.

وقال معتز، في تصريحات عقب التتويج: "شعوري لا يوصف بالتتويج بالذهبية في قلب مصر أمام والداي وأصدقائي وجعلتهم فخورين بي ولم أخذل من شجعني".

وعن صعوبة المنافسة بالبطولة، قال معتز إن المنافسة كانت شرسة للغاية خاصة أن الموانع كانت جديدة بالنسبة له وواجه بها صعوبة كبيرة وكان هدفه تخطيها فقط وبذل جهد أكبر بباقي الألعاب من أجل الوصول لمنصة التتويج.

وأوضح معتز أن تتويجه بذهبية بطولة العالم للناشئين بعد إحراز المركز الرابع ببطولة العالم للكبار في الصين هو نتيجة العديد من المعسكرات والتدريبات والتضحيات، حيث إن الفوز بالذهبية والصعود على منصة التتويج كان حصاد ومكافأة بعد فترة كبيرة من التعب.

وحقق معتز وائل ذهبية منافسات فردي الناشئين لبطولة العالم للناشئين والمقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية التي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

وتوج معتز وائل بالميدالية الذهبية برصيد 1544 نقطة، بينما حقق زميله مصطفى أبوعامر الميدالية الفضية برصيد 1530 نقطة وحقق الأوكراني رومان بوبوف الميدالية البرونزية برصيد 1524 نقطة.

واحتل مازن شعبان المركز الثامن برصيد 1498 نقطة لتحقق مصر ذهبية منافسات الفرق.